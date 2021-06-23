Главный детский инфекционист региона привился от коронавируса

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Сегодня первый этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошел главный детский инфекционист региона, главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик.

«Лучшим способом защиты от коварной инфекции COVID-19 является вакцинопрофилактика. Как врач-инфекционист призываю всех, кто не болел или перенёс заболевание более 6 месяцев назад, обязательно привиться. Все мои близкие сделали прививки, как только началась массовая вакцинация.

Я переболел инфекцией и сегодня спустя более 6 месяцев после болезни также последовал их примеру. Призываю жителей продолжать соблюдать меры собственной безопасности - это маски, мытьё рук, соблюдение социальной дистанции в общественных местах и самое главное - вакцинация. Защитите себя и своих родных от опасной инфекции!» - обратился он к жителям Самарской области.