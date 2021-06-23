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Главный детский инфекционист региона привился от коронавируса

23 июня 2021 14:46
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"Лучшим способом защиты от коварной инфекции COVID-19 является вакцинопрофилактика".

Сегодня первый этап вакцинации от новой коронавирусной инфекции прошел главный детский инфекционист региона, главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик.

«Лучшим способом защиты от коварной инфекции COVID-19 является вакцинопрофилактика. Как врач-инфекционист призываю всех, кто не болел или перенёс заболевание более 6 месяцев назад, обязательно привиться. Все мои близкие сделали прививки, как только началась массовая вакцинация.
Я переболел инфекцией и сегодня спустя более 6 месяцев после болезни также последовал их примеру. Призываю жителей продолжать соблюдать меры собственной безопасности - это маски, мытьё рук, соблюдение социальной дистанции в общественных местах и самое главное - вакцинация. Защитите себя и своих родных от опасной инфекции!» - обратился он к жителям Самарской области.

Теги: сделал прививку Сергей Китайчик

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