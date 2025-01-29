Я нашел ошибку
Главные новости:
Когда началась война, Нина Степановна училась в 10 классе в городе Архангельске.
Главный детский фтизиатр Куйбышевской области Нина Степановна Танишева отмечает свой 101-й день рождения
Первым выставочным проектом станет масштабная выставка с работами из коллекции фонда V-A-C, собраний федеральных музеев и частных коллекционеров.
Галерея «Виктория» откроет своё обновленное здание на набережной Волги в Самаре
Обучение начнется 3 февраля. 
Открыта регистрация на образовательный курс «Инструктор в сфере ЗОЖ»
По ее словам, избыток углеводов и сахара в питании повреждает коллаген и эластин, вызывая дряблость кожи.
Врач рассказала о привычках, которые приводят к преждевременному старению
Такое решение на заседании 28 января принял Совет Федерации.
СФ одобрил закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов и табака
Анастасия Леонтьева ведёт приём детского населения – на её участке около 1700 пациентов.
В Шигонскую ЦРБ устроилась участница программы "Земский доктор"
В Самаре ночью -1, -3°С, днем 0, +2°С. Местами гололедица.
30 января в регионе местами небольшие осадки в виде мокрого снега, мороси, до +2°С
Эпизоотическим очагом заболевания является одна из квартир в Кировском районе Самары.
В Самаре ввели карантин из-за опасной инфекции - лептоспироз, поражающей внутренние органы
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.97
0.84
EUR 101.6
-1.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В областном центре пройдет лекция «Первый дореволюционный микрорайон Самары»
Самарские предприниматели приглашаются к участию в мастер-классе
В Самаре пройдет февральский цикл лекций проекта "Интеллектуальная среда"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Главный детский фтизиатр Куйбышевской области Нина Степановна Танишева отмечает свой 101-й день рождения

29 января 2025 20:16
118
Когда началась война, Нина Степановна училась в 10 классе в городе Архангельске.

Сегодня Нина Степановна Танишева— ветеран Великой Отечественной войны — отмечает 101-й день рождения.

Когда началась война, Нина Степановна училась в 10 классе в городе Архангельске. После уроков она помогала в эвакогоспитале областной клинической больницы. Ухаживала за ранеными красноармейцами Карельского фронта, стирала бинты, помогала военнослужащим писать письма родным - выполняла любую работу, которую ей поручат. После окончания школы поступила в Архангельский медицинский институт и продолжала в свободное от учёбы время работать в госпитале. Со 2 курса мединститута она уже работала медицинской сестрой.

После окончания войны Нина Степановна работала врачом-фтизиатром, а ее муж -авиаинженером. В 1962 году супруги Танишевы переехали в Куйбышев.

С 1963 по 1989 год Нина Степановна работала врачом-фтизиатром и заведующей отделением в Самарском областном туберкулёзном диспансере.

Более 15 лет она являлась главным детским фтизиатром Куйбышевской области.

От лица Правительства Самарской области и всего медицинского сообщества региона Нину Степановну с юбилейной датой поздравил врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко:

"Глубокоуважаемая Нина Степановна, для медицинского сообщества большая честь поздравить вас с этим знаменательным событием, с Вашим юбилеем. Вы посвятили свою жизнь самому гуманному и благородному делу - медицине. Низкий поклон вам за самоотверженный труд, за здоровье детей, которым посчастливилось лечиться именно у вас. Желаем крепкого здоровья, душевной гармонии и благополучия Вам и Вашим близким".Нина Степановна награждена медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник здравоохранения», нагрудным знаком «Почетный ветеран здравоохранения Самарской области», памятными знаками «Куйбышев – запасная столица 75 лет», «Самара – город трудовой и боевой славы», «В память военного парада в г. Куйбышеве 1941 г.», а также юбилейными медалями «В ознаменование победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.».

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Эпизоотическим очагом заболевания является одна из квартир в Кировском районе Самары.
29 января 2025, 16:43
В Самаре ввели карантин из-за опасной инфекции - лептоспироз, поражающей внутренние органы
Эпизоотическим очагом заболевания является одна из квартир в Кировском районе Самары. Общество
927
Наркотические средства разрушают внутренние органы, снижают иммунитет, повышают риск инфекционных заболеваний, включая ВИЧ и гепатиты.
29 января 2025, 15:08
Самарский врач-нарколог: «Родители и близкое окружение играют ключевую роль в предотвращении наркомании среди молодёжи»
Наркотические средства разрушают внутренние органы, снижают иммунитет, повышают риск инфекционных заболеваний, включая ВИЧ и гепатиты. Здравоохранение
282
Его вклад в развитие онкологии региона невозможно переоценить, а бесценный опыт и знания, которыми он щедро делился, продолжат вдохновлять коллег.
28 января 2025, 14:32
Ушел из жизни профессор Самарского областного клинического онкологического диспансера Михаил Копп
Его вклад в развитие онкологии региона невозможно переоценить, а бесценный опыт и знания, которыми он щедро делился, продолжат вдохновлять коллег. Общество
552
Здравоохранение
Когда началась война, Нина Степановна училась в 10 классе в городе Архангельске.
29 января 2025  20:16
Главный детский фтизиатр Куйбышевской области Нина Степановна Танишева отмечает свой 101-й день рождения
118
Обучение начнется 3 февраля. 
29 января 2025  18:16
Открыта регистрация на образовательный курс «Инструктор в сфере ЗОЖ»
169
Анастасия Леонтьева ведёт приём детского населения – на её участке около 1700 пациентов.
29 января 2025  17:11
В Шигонскую ЦРБ устроилась участница программы "Земский доктор"
170
Наркотические средства разрушают внутренние органы, снижают иммунитет, повышают риск инфекционных заболеваний, включая ВИЧ и гепатиты.
29 января 2025  15:08
Самарский врач-нарколог: «Родители и близкое окружение играют ключевую роль в предотвращении наркомании среди молодёжи»
299
Ежегодно медицинскую помощь в современных условиях получают около 900 юных жителей Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Октябрьска, Ставропольского, Сызранского и Шигонского районов.
29 января 2025  14:54
В детской больнице Тольятти обновили отделение реабилитации
219
Современное модульное здание оснащено необходимым медицинским оборудованием и уже в феврале примет первых пациентов.
28 января 2025  19:35
В посёлке Торшиловский Большечерниговского района возвели новый ФАП
478
Курение и потребление электронных сигарет особенно вредно для детского и подросткового организма.
28 января 2025  14:19
Эксперт: "Использование электронных сигарет или аромаингаляторов опасно для здоровья и может привести к серьёзным заболеваниям"
652
СамГМУ посетила директор по медицинским вопросам фонда «Круг добра»
28 января 2025  12:45
СамГМУ посетила директор по медицинским вопросам фонда «Круг добра»
486
В СамГМУ разработали устройство для измерения уровня мышечного напряжения у пациентов во время стоматологических процедур
28 января 2025  10:12
В СамГМУ разработали устройство для измерения уровня мышечного напряжения у пациентов во время стоматологических процедур
469
Диетолог указала на связь нехватки белков в рационе с частыми простудами
27 января 2025  09:53
Диетолог указала на связь нехватки белков в рационе с частыми простудами
507
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
8907
Весь список
В центре внимания
Аветисян ушел с руководящего поста в СВГК
29 января 2025  13:27
Иван Аветисян ушел с руководящего поста в СВГК
291
В Самаре из-за ДТП транспорт может временно ходить хуже
29 января 2025  12:47
В Самаре из-за ДТП транспорт может временно ходить хуже
293
На встрече с Президентом РФ Вячеслав Федорищев доложил о строительстве школ и больниц в Самарской области
29 января 2025  10:52
На встрече с Президентом РФ Вячеслав Федорищев доложил о строительстве школ и больниц в Самарской области
511
В Самарской области состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Вячеслава Федорищева
29 января 2025  10:23
В Самарской области состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Вячеслава Федорищева
514
Самарская область станет флагманом страны по развитию беспилотной авиации
29 января 2025  10:18
Самарская область станет флагманом страны по развитию беспилотной авиации
285
Весь список