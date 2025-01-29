Главный детский фтизиатр Куйбышевской области Нина Степановна Танишева отмечает свой 101-й день рождения

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Сегодня Нина Степановна Танишева— ветеран Великой Отечественной войны — отмечает 101-й день рождения.

Когда началась война, Нина Степановна училась в 10 классе в городе Архангельске. После уроков она помогала в эвакогоспитале областной клинической больницы. Ухаживала за ранеными красноармейцами Карельского фронта, стирала бинты, помогала военнослужащим писать письма родным - выполняла любую работу, которую ей поручат. После окончания школы поступила в Архангельский медицинский институт и продолжала в свободное от учёбы время работать в госпитале. Со 2 курса мединститута она уже работала медицинской сестрой.

После окончания войны Нина Степановна работала врачом-фтизиатром, а ее муж -авиаинженером. В 1962 году супруги Танишевы переехали в Куйбышев.

С 1963 по 1989 год Нина Степановна работала врачом-фтизиатром и заведующей отделением в Самарском областном туберкулёзном диспансере.

Более 15 лет она являлась главным детским фтизиатром Куйбышевской области.

От лица Правительства Самарской области и всего медицинского сообщества региона Нину Степановну с юбилейной датой поздравил врио первого заместителя министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко:

"Глубокоуважаемая Нина Степановна, для медицинского сообщества большая честь поздравить вас с этим знаменательным событием, с Вашим юбилеем. Вы посвятили свою жизнь самому гуманному и благородному делу - медицине. Низкий поклон вам за самоотверженный труд, за здоровье детей, которым посчастливилось лечиться именно у вас. Желаем крепкого здоровья, душевной гармонии и благополучия Вам и Вашим близким".Нина Степановна награждена медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник здравоохранения», нагрудным знаком «Почетный ветеран здравоохранения Самарской области», памятными знаками «Куйбышев – запасная столица 75 лет», «Самара – город трудовой и боевой славы», «В память военного парада в г. Куйбышеве 1941 г.», а также юбилейными медалями «В ознаменование победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.».

Фото: минздрав СО