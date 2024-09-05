Главный дерматовенеролог региона рассказал об опасности советов о здоровье кожи из непроверенных источников

141

В сети Интернет среди молодежи распространяется "мифическая" информация о заботе и красоте кожи, следуя которой можно существенно навредить здоровью, в том числе способствовать развитию рака кожи. Об этом рассказывает главный внештатный специалист-дерматовенеролог министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарского областного кожно-венерологического диспансера, д.м.н., профессор Ильдар Шакуров.



"Среди опасных тенденций - распространение в мире художественных солнечных ожогов.



Новый тренд создавать себе «художественные солнечные ожоги», отказавшись от правильного использования солнцезащитных средств, в разы увеличивает риск образования рака кожи.



Также присутствует и пропаганда абсурдной идеи о «целебных» свойствах излучения для омоложения, при лечении акне и других дерматологических заболеваний.



Крайне важно внимательно следить за своим здоровьем и соблюдать правила пребывания на солнце, а при подозрении на развитие заболевания вовремя обращаться к специалистам. И ни в коем случае не следовать сомнительным советам из непроверенных источников!



В прошлом году в Самарской области выявлено более 18 тысяч новых случаев рака кожи, в том числе меланомы. Это один из самых агрессивных видов рака, который часто рецидивирует, давая метастазы.



Ведущую роль в ее развитии наряду с наследственностью играет ультрафиолетовое излучение — как искусственное (солярии), так и естественное (солнечное).



Для диагностики новообразований важно регулярно проходить диспансеризацию. В регионе успешно реализуется междисциплинарное взаимодействие - по направлению врачей поликлиник к врачам-дерматовенерологам в 2023 году обратились более 3000 пациентов. Злокачественные новообразования кожи (меланомы, базалиомы и др.) подтверждены у 872 из них. Также дерматовенерологическая служба для уточнения диагноза рак кожи направляет пациентов в центры амбулаторной онкологической помощи".

Фото: минздрав СО / Алексей Коновалов