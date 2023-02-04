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Где в Самарской области выявлены новые случаи коронавируса

4 февраля 2023 17:25
43
В Самаре за сутки заболели 168 человек, в Тольятти - 74.

В Самарской области выявлены 392 новых случая заболевания коронавирусом 4 февраля:

- 168 в г. Самара

- 74 в г. Тольятти

- 32 в г. Новокуйбышевск

- 19 в г. Сызрань

- 15 в г. Кинель

- 12 в г. Жигулевск

- 12 в Волжском районе

- 7 в г. Отрадный

- 7 в Безенчукском районе

- 7 в Нефтегорском районе

- 7 в Похвистневском районе

- 5 в г. Похвистнево

- 5 в г. Чапаевск

- 4 в Сызранском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в Кинельском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Красноярском районе

- 1 в Ставропольском районе

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Коронавирус

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