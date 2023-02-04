Где в Самарской области выявлены новые случаи коронавируса

В Самарской области выявлены 392 новых случая заболевания коронавирусом 4 февраля:
- 168 в г. Самара
- 74 в г. Тольятти
- 32 в г. Новокуйбышевск
- 19 в г. Сызрань
- 15 в г. Кинель
- 12 в г. Жигулевск
- 12 в Волжском районе
- 7 в г. Отрадный
- 7 в Безенчукском районе
- 7 в Нефтегорском районе
- 7 в Похвистневском районе
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в г. Чапаевск
- 4 в Сызранском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Кинельском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Ставропольском районе
Фото: ru.freepik.com