Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

В регионе 28 февраля 2021 года подтвержден 281 случай новой коронавирусной инфекции:
- 139 в г. Самара
- 46 в г. Тольятти
- 14 в Волжском районе
- 10 в г. Кинель
- 9 в г. Сызрань
- 6 в г. Чапаевск
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Кинельском районе
- 4 в г.Жигулевск
- 4 в г. Отрадный
- 4 в Большеглушицком районе
- 4 в Шенталинском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в Богатовском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Шигонском районе
247 человек обследовано с диагнозом «внебольничная пневмония» и «ОРВИ»;
34 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 48529 случаев коронавируса.
Скончались 909 человек (нарастающим итогом), в том числе женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 28,47, по стране — 58,99.
Коэффициент летальности в области — 1,87, в стране – 2,03.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9121, нарастающим итогом – 1918061.
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