Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

76

В регионе 28 февраля 2021 года подтвержден 281 случай новой коронавирусной инфекции:

- 139 в г. Самара

- 46 в г. Тольятти

- 14 в Волжском районе

- 10 в г. Кинель

- 9 в г. Сызрань

- 6 в г. Чапаевск

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в Челно-Вершинском районе

- 5 в Кинельском районе

- 4 в г.Жигулевск

- 4 в г. Отрадный

- 4 в Большеглушицком районе

- 4 в Шенталинском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в Богатовском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Елховском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Шигонском районе

247 человек обследовано с диагнозом «внебольничная пневмония» и «ОРВИ»;

34 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 48529 случаев коронавируса.

Скончались 909 человек (нарастающим итогом), в том числе женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области — 28,47, по стране — 58,99.

Коэффициент летальности в области — 1,87, в стране – 2,03.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9121, нарастающим итогом – 1918061.