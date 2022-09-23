Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

147

В Самарской области 23 сентября выявлено 2 173 новых случая COVID-19:

- 870 в г. Самара

- 495 в г. Тольятти

- 108 в г. Сызрань

- 73 в г. Новокуйбышевск

- 50 в г. Кинель

- 44 в г. Отрадный

- 41 в Волжском районе

- 40 в г. Чапаевск

- 40 в Безенчукском районе

- 35 в Сергиевском районе

- 26 в Кинель-Черкасском районе

- 25 в г. Жигулевск

- 23 в г. Похвистнево

- 21 в Нефтегорском районе

- 20 в Борском районе

- 19 в Красноармейском районе

- 18 в Кинельском районе

- 18 в Похвистневском районе

- 17 в Богатовском районе

- 17 в Приволжском районе

- 16 в Большечерниговском районе

- 16 в Клявлинском районе

- 15 в Красноярском районе

- 15 в Сызранском районе

- 15 в Шигонском районе

- 13 в Большеглушицком районе

- 13 в Кошкинском районе

- 13 в Хворостянском районе

- 12 в г. Октябрьск

- 11 в Пестравском районе

- 10 в Камышлинском районе

- 6 в Алексеевском районе

- 5 в Елховском районе

- 5 в Челно-Вершинском районе

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 2 в Шенталинском районе