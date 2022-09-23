Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

В Самарской области 23 сентября выявлено 2 173 новых случая COVID-19:
- 870 в г. Самара
- 495 в г. Тольятти
- 108 в г. Сызрань
- 73 в г. Новокуйбышевск
- 50 в г. Кинель
- 44 в г. Отрадный
- 41 в Волжском районе
- 40 в г. Чапаевск
- 40 в Безенчукском районе
- 35 в Сергиевском районе
- 26 в Кинель-Черкасском районе
- 25 в г. Жигулевск
- 23 в г. Похвистнево
- 21 в Нефтегорском районе
- 20 в Борском районе
- 19 в Красноармейском районе
- 18 в Кинельском районе
- 18 в Похвистневском районе
- 17 в Богатовском районе
- 17 в Приволжском районе
- 16 в Большечерниговском районе
- 16 в Клявлинском районе
- 15 в Красноярском районе
- 15 в Сызранском районе
- 15 в Шигонском районе
- 13 в Большеглушицком районе
- 13 в Кошкинском районе
- 13 в Хворостянском районе
- 12 в г. Октябрьск
- 11 в Пестравском районе
- 10 в Камышлинском районе
- 6 в Алексеевском районе
- 5 в Елховском районе
- 5 в Челно-Вершинском районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 2 в Шенталинском районе