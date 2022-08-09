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Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

9 августа 2022 18:54
85
В Самаре за сутки заболели 205 человек.

В Самарской области 9 августа выявлено 458 новых случаев коронавиручной инфекции:

- 295 в г. Самара

- 99 в г. Тольятти

- 11 в Безенчукском районе

- 8 в г. Сызрань

- 7 в Кинель-Черкасском районе

- 7 в Кошкинском районе

- 5 в Исаклинском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в Борском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в Шигонском районе

- 2 в Елховском районе

- 2 в г. Отрадный

- 2 в г. Чапаевск

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в г. Жигулевск

 

Фото:   pxhere

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