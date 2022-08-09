Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

В Самарской области 9 августа выявлено 458 новых случаев коронавиручной инфекции:
- 295 в г. Самара
- 99 в г. Тольятти
- 11 в Безенчукском районе
- 8 в г. Сызрань
- 7 в Кинель-Черкасском районе
- 7 в Кошкинском районе
- 5 в Исаклинском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Борском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Шигонском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в г. Отрадный
- 2 в г. Чапаевск
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в г. Жигулевск
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