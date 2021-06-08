Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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8 июня в регионе подтверждено 64 случая новой коронавирусной инфекции:

- 21 в г. Самара

- 16 в г. Тольятти

- 6 в Волжском районе

- 5 в Нефтегорском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Клявлинском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Кинель-Черкасском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Пестравском районе

- 1 в г. Новокуйбышевск

- 1 в г. Жигулевск

58 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 6 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 65335 случаев коронавируса.



Скончались 2041 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 62 лет, страдавший онкологическим заболеванием;

двое мужчин 64 лет, женщины 72, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 47 лет;

мужчина 73 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщины 56, 80 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 63,92, по стране - 85,27.

Коэффициент летальности в области - 3,12, в стране - 2,42.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7288, нарастающим итогом 2648211.