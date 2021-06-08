Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

8 июня в регионе подтверждено 64 случая новой коронавирусной инфекции:
- 21 в г. Самара
- 16 в г. Тольятти
- 6 в Волжском районе
- 5 в Нефтегорском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Пестравском районе
- 1 в г. Новокуйбышевск
- 1 в г. Жигулевск
58 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 6 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 65335 случаев коронавируса.
Скончались 2041 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 62 лет, страдавший онкологическим заболеванием;
двое мужчин 64 лет, женщины 72, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 47 лет;
мужчина 73 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщины 56, 80 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 63,92, по стране - 85,27.
Коэффициент летальности в области - 3,12, в стране - 2,42.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7288, нарастающим итогом 2648211.