Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

Я нашел ошибку
Главные новости:
Также предлагают ограничить допустимую скорость движения устройств в пешеходных зонах до 20 км/ч и оставить приоритет движения за пешеходами.
В Минтрансе предложили запретить использование электросамокатов тяжелее 35 кг на тротуарах
Турнир будет проходить с июня по сентябрь с участием любительских команд со всей области.
12 июня, начинаются игры лиги Губернатора Самарской области по баскетболу 3х3 «BasketNights»
Но, вакцинация должна быть добровольной.
Мишустин считает важным, чтобы пожилые граждане сделали прививку от коронавируса
Для организаций-клиентов, которые обслуживаются в рамках зарплатного проекта, Сбербанк предоставляет услугу по созданию индивидуального дизайна карт.
Более 2 млн жителей Поволжья получают зарплату на карты Сбербанка
В церемонии приняли участие одаренные дети и молодежь в возрасте до 25 лет.
В Самаре вручили стипендии одаренным детям
Их благоустройство начнется в 2022 году.
Победителями голосования по благоустройству стали 52 общественные территории региона
Сегодня под спуском по улице Ленинградской подрядчик приступил к планировке песка.
В Самаре продолжается обустройство городских пляжей
В настоящее время она задержана.
В Самаре мать выкинула с балкона 6 этажа свою трехлетнюю дочь
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.83
-0.1
EUR 88.64
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский музей инженерных войск на паромах посетили 12 тысяч человек
Самарцев приглашают на концертную программу «Россия – одна для всех!»
Уникальный музей на паромах пришвартуется 7 мая в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

8 июня 2021 14:12
153
В Самаре 21 заболевший.

8 июня в регионе подтверждено 64 случая новой коронавирусной инфекции:

- 21 в г. Самара
- 16 в г. Тольятти
- 6 в Волжском районе
- 5 в Нефтегорском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Кинель-Черкасском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Пестравском районе
- 1 в г. Новокуйбышевск
- 1 в г. Жигулевск

58 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 6 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 65335 случаев коронавируса.

Скончались 2041 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 62 лет, страдавший онкологическим заболеванием;
двое мужчин 64 лет, женщины 72, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 47 лет;
мужчина 73 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщины 56, 80 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 63,92, по стране - 85,27.

Коэффициент летальности в области - 3,12, в стране - 2,42.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7288, нарастающим итогом 2648211.

Теги: коронавирус новые случаи

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре 38 заболевших.
07 июня 2021, 15:08
В регионе подтверждено 65 случаев коронавирусной инфекции
В Самаре 38 заболевших. Здравоохранение
451
В Самаре заболели 30 человек.
05 июня 2021, 14:19
Районы Самарской области с новыми случаями коронавирусной инфекции
В Самаре заболели 30 человек. Здравоохранение
990
В Самаре заболели 35 человек.
04 июня 2021, 16:12
В регионе подтверждены 69 случаев новой коронавирусной инфекции
В Самаре заболели 35 человек. Здравоохранение
801
Здравоохранение
В Самаре 21 заболевший.
8 июня 2021  14:12
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
153
В Сызранском районе появится новая врачебная амбулатория
8 июня 2021  14:03
В Сызранском районе появится новая врачебная амбулатория
145
Смогли сделать прививки 20 работников аппарата управления и городских почтовых отделений.
7 июня 2021  20:23
Сотрудники Почты России в Самаре смогли сделать прививки от COVID-19 прямо на рабочем месте
1235
Педагоги, сотрудники и студенты сделали прививки. 
7 июня 2021  17:59
В Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна прошла вакцинация от коронавируса
871
В Самаре 38 заболевших.
7 июня 2021  15:08
В регионе подтверждено 65 случаев коронавирусной инфекции
452
В Самаре заболели 30 человек.
5 июня 2021  14:19
Районы Самарской области с новыми случаями коронавирусной инфекции
990
Центр логопедии и психологии Харьков
5 июня 2021  13:36
Центр логопедии и психологии Харьков
344
4 июня 2021  22:10
Плавание как лучший вид спорта для людей зрелого возраста
415
Пройти вакцинацию от COVID-19 может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.
4 июня 2021  16:35
На набережной Самары будет работать мобильный пункт вакцинации от COVID-19 
824
В Самаре заболели 35 человек.
4 июня 2021  16:12
В регионе подтверждены 69 случаев новой коронавирусной инфекции
801
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
253
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
8 июня 2021  13:32
Дмитрий Азаров поздравил соцработников Самарской области с праздником
140
В Самаре на прежнее место вернут остановку возле станции метро Безымянка
8 июня 2021  13:10
В Самаре на прежнее место вернут остановку возле станции метро "Безымянка"
138
В Самаре перекроют улицу Мориса Тореза и Авроры с 11 по 15 июня
8 июня 2021  12:52
В Самаре перекроют улицу Мориса Тореза и Авроры с 11 по 15 июня
139
В Самарской области могут вырасти тарифы за перевозку пассажиров электричек
7 июня 2021  14:02
В Самарской области могут вырасти тарифы за перевозку пассажиров электричек
471
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
7 июня 2021  13:29
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе
441
Весь список