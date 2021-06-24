Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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24 июня в регионе подтвержден 129 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 61 в г. Самара

- 23 в г. Тольятти

- 6 в Сергиевском районе

- 5 в г. Чапаевск

- 4 в г. Сызрань

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в г. Новокуйбышевск

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в г. Кинель

- 2 в Красноярском районе

- 2 в г. Отрадный

- 1 в Борском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в г. Похвистнево

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Хворостянском районе

117 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 12 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 66484 случая коронавируса.



Скончались 2213 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 63, 71, 87 лет, мужчины 64, 68, 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 64 лет, женщины 55, 66, 76 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 69,31, по стране - 90,04.

Коэффициент летальности в области - 3,33, в стране - 2,44.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6652, нарастающим итогом 2765923.