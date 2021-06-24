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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

24 июня 2021 14:54
143
В Самаре 61 заболевший.

24 июня в регионе подтвержден 129 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 61 в г. Самара
- 23 в г. Тольятти
- 6 в Сергиевском районе
- 5 в г. Чапаевск
- 4 в г. Сызрань
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в г. Новокуйбышевск
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в г. Кинель
- 2 в Красноярском районе
- 2 в г. Отрадный
- 1 в Борском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в г. Похвистнево
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Хворостянском районе

117 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 12 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 66484 случая коронавируса.

Скончались 2213 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 63, 71, 87 лет, мужчины 64, 68, 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 64 лет, женщины 55, 66, 76 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 69,31, по стране - 90,04.

Коэффициент летальности в области - 3,33, в стране - 2,44.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6652, нарастающим итогом 2765923.

Теги: коронавирус новые случаи

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