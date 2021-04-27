Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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27 апреля в регионе подтверждено 183 случая новой коронавирусной инфекции:

- 30 в г. Самара

- 57 в г.Тольятти

- 17 в г. Сызрань

- 11 в г. Новокуйбышевск

- 8 в Большеглушицком районе

- 7 в Камышлинском районе

- 7 в Нефтегорском районе

- 7 в г. Похвистнево

- 5 в Красноармейском районе

- 5 в г. Жигулевск

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 3 в Сызранском районе

- 3 в г. Чапаевск

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Елховском районе

161 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 22 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 60988 случаев коронавируса.



Скончались 1463 человека (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 63, 64, 73, 73, 80, 92 лет, женщины 59, 67, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 62 лет, женщина 66 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

женщина 62 лет, мужчина 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 48 лет.

​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 45,82, по стране - 74,64.

​​Коэффициент летальности в области - 2,39, в стране - 2,28.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6381, нарастающим итогом 2351689.