Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

27 апреля в регионе подтверждено 183 случая новой коронавирусной инфекции:
- 30 в г. Самара
- 57 в г.Тольятти
- 17 в г. Сызрань
- 11 в г. Новокуйбышевск
- 8 в Большеглушицком районе
- 7 в Камышлинском районе
- 7 в Нефтегорском районе
- 7 в г. Похвистнево
- 5 в Красноармейском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 3 в Сызранском районе
- 3 в г. Чапаевск
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Елховском районе
161 человек обследован с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 22 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 60988 случаев коронавируса.
Скончались 1463 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 63, 64, 73, 73, 80, 92 лет, женщины 59, 67, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 62 лет, женщина 66 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
женщина 62 лет, мужчина 81 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 48 лет.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 45,82, по стране - 74,64.
Коэффициент летальности в области - 2,39, в стране - 2,28.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6381, нарастающим итогом 2351689.