Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

21 февраля в регионе подтверждено 287 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 113 в г. Самара
- 50 в г. Тольятти
- 16 в г. Новокуйбышевск
- 11 в Волжском районе
- 11 в г. Чапаевск
- 9 в г. Отрадный
- 7 в Кошкинском районе
- 7 в г. Жигулевск
- 6 в Кинельском районе
- 5 в г. Сызрань
- 5 в г. Кинель
- 5 в Приволжском районе
- 4 в Богатовском районе
- 4 в Ставропольском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в Красноармейском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 2 в Красноярском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в Исаклинском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Пестравском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Шигонском районе.
254 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 33 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 46563 случая коронавируса.
Скончались 900 человек (нарастающим итогом).
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,19, по стране - 57,05.
Коэффициент летальности в области - 1,93, в стране - 2.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7327, нарастающим итогом 1864997.
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