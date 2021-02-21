Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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21 февраля в регионе подтверждено 287 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 113 в г. Самара

- 50 в г. Тольятти

- 16 в г. Новокуйбышевск

- 11 в Волжском районе

- 11 в г. Чапаевск

- 9 в г. Отрадный

- 7 в Кошкинском районе

- 7 в г. Жигулевск

- 6 в Кинельском районе

- 5 в г. Сызрань

- 5 в г. Кинель

- 5 в Приволжском районе

- 4 в Богатовском районе

- 4 в Ставропольском районе

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в Красноармейском районе

- 3 в Клявлинском районе

- 2 в Красноярском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в Исаклинском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Пестравском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Шигонском районе.



254 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 33 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений



​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 46563 случая коронавируса.



Скончались 900 человек (нарастающим итогом).

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,19, по стране - 57,05.

Коэффициент летальности в области - 1,93, в стране - 2.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7327, нарастающим итогом 1864997.