Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции  

15 февраля в регионе подтверждено 297 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 99 в г. Самара
- 92 в г. Тольятти
- 19 в Кинельском районе
- 16 в г. Сызрань
- 14 в г. Новокуйбышевск
- 13 в г. Кинель
- 9 в Красноярском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в Кошкинском районе
- 4 в Пестравском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в Шигонском районе
- 2 в г. Чапаевск
- 2 в г. Похвистнево
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Волжском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Елховском районе
- 1 в г. Отрадный
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Исаклинском районе
266 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 31 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 44807 случаев коронавируса.
Скончались 890 человек (нарастающим итогом).
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 27,87, по стране - 55,15.
Коэффициент летальности в области - 1,99, в стране - 1,97.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7858, нарастающим итогом 1819551, передает пресс-служба оперштаба СО.
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