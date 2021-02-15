Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции  

85

15 февраля в регионе подтверждено 297 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 99 в г. Самара

- 92 в г. Тольятти

- 19 в Кинельском районе

- 16 в г. Сызрань

- 14 в г. Новокуйбышевск

- 13 в г. Кинель

- 9 в Красноярском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 4 в Кошкинском районе

- 4 в Пестравском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в Шигонском районе

- 2 в г. Чапаевск

- 2 в г. Похвистнево

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в Волжском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Елховском районе

- 1 в г. Отрадный

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Исаклинском районе

​

266 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 31 человек выявлен при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 44807 случаев коронавируса.



Скончались 890 человек (нарастающим итогом).

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 27,87, по стране - 55,15.

Коэффициент летальности в области - 1,99, в стране - 1,97.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7858, нарастающим итогом 1819551, передает пресс-служба оперштаба СО.