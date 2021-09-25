Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

25 сентября в регионе подтверждено 569 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 248 в г. Самара
- 82 в г. Тольятти
- 28 в г.Новокуйбышевск
- 22 в г. Кинель
- 18 в г. Отрадный
- 14 в Кинель-Черкасском районе
- 12 в г. Сызрань
- 12 в Волжском районе
- 10 в Нефтегорском районе
- 10 в Сергиевском районе
- 8 в г. Чапаевск
- 8 в Ставропольском районе
- 7 в Богатовском районе
- 6 в Б-Глушицком районе
- 6 в Кинельском районе
- 6 в Красноармейском районе
- 5 в г.о. Жигулевск
- 5 в Борском районе
- 5 в Кошкинском районе
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в г. Похвистнево
- 4 в Алексеевском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Елховском районе
- 4 в Исаклинском районе
- 4 в Красноярском районе
- 4 в Приволжском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 3 в Пестравском районе
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Челно-Вершинском районе
- 3 в Шигонском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 1 в Сызранском районе
546 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 23 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 102269 случаев коронавируса.
Скончались 3771 человек (нарастающим итогом), в том числе:
мужчина 63 лет, страдавший заболеванием органов дыхания;
женщина 77 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
мужчина 59 лет, страдавший онкологическим заболеванием;
мужчина 81 год, женщины 69, 72, 78, 79, 79, 83, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 58 лет, страдавший заболеваниями пищеварительной системы;
женщины 60, 74 лет, мужчина 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщины 52, 76 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 45 лет, страдавший заболеванием пищеварительной системы;
женщина 39 лет, страдавшая инфекционным заболеванием.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области – 118,1, по стране - 139,11.
Коэффициент летальности в области - 3,69, в стране - 2,75.
Фото: оперштаб СО