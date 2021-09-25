Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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25 сентября в регионе подтверждено 569 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 248 в г. Самара

- 82 в г. Тольятти

- 28 в г.Новокуйбышевск

- 22 в г. Кинель

- 18 в г. Отрадный

- 14 в Кинель-Черкасском районе

- 12 в г. Сызрань

- 12 в Волжском районе

- 10 в Нефтегорском районе

- 10 в Сергиевском районе

- 8 в г. Чапаевск

- 8 в Ставропольском районе

- 7 в Богатовском районе

- 6 в Б-Глушицком районе

- 6 в Кинельском районе

- 6 в Красноармейском районе

- 5 в г.о. Жигулевск

- 5 в Борском районе

- 5 в Кошкинском районе

- 4 в г. Октябрьск

- 4 в г. Похвистнево

- 4 в Алексеевском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Елховском районе

- 4 в Исаклинском районе

- 4 в Красноярском районе

- 4 в Приволжском районе

- 3 в Клявлинском районе

- 3 в Пестравском районе

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Челно-Вершинском районе

- 3 в Шигонском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 1 в Сызранском районе



546 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 23 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 102269 случаев коронавируса.



Скончались 3771 человек (нарастающим итогом), в том числе:

мужчина 63 лет, страдавший заболеванием органов дыхания;

женщина 77 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

мужчина 59 лет, страдавший онкологическим заболеванием;

мужчина 81 год, женщины 69, 72, 78, 79, 79, 83, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 58 лет, страдавший заболеваниями пищеварительной системы;

женщины 60, 74 лет, мужчина 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщины 52, 76 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 45 лет, страдавший заболеванием пищеварительной системы;

женщина 39 лет, страдавшая инфекционным заболеванием.



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области – 118,1, по стране - 139,11.



Коэффициент летальности в области - 3,69, в стране - 2,75.

Фото: оперштаб СО