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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

20 сентября 2021 15:11
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В Самаре заболели 239 человек.

20 сентября в регионе подтверждено 512 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 239 в г. Самара
- 88 в г. Тольятти
- 27 в г. Новокуйбышевск
- 13 в г. Кинель
- 13 в г. Отрадный
- 11 в г. Сызрань
- 11 в Кинель-Черкасском районе
- 9 в Волжском районе
- 8 в Нефтегорском районе
- 7 в г. Чапаевск
- 6 в Богатовском районе
- 5 в Большеглушицком районе
- 5 в Борском районе
- 5 в Кинельском районе
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в г. Похвистнево
- 4 в Исаклинском районе
- 4 в Красноармейском районе
- 4 в Похвистневском районе
- 4 в Приволжском районе
- 4 в Ставропольском районе
- 3 в г.о. Жигулевск
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 3 в Челновершинском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Сызранском районе

489 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 23 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 99574 случая коронавируса.

Скончались 3673 человек (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 65, 70, 80, 81, 81, 82 лет, мужчины 63, 67, 73, 75, 76 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 63, 73, 73, 77 лет, мужчина 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 60 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек;
женщина 86 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;
женщина 76 лет;
мужчина 94 лет.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области – 115,03, по стране - 136,3.
Коэффициент летальности в области - 3,69, в стране - 2,73.

 

Фото:    pixabay   

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