Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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20 сентября в регионе подтверждено 512 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 239 в г. Самара

- 88 в г. Тольятти

- 27 в г. Новокуйбышевск

- 13 в г. Кинель

- 13 в г. Отрадный

- 11 в г. Сызрань

- 11 в Кинель-Черкасском районе

- 9 в Волжском районе

- 8 в Нефтегорском районе

- 7 в г. Чапаевск

- 6 в Богатовском районе

- 5 в Большеглушицком районе

- 5 в Борском районе

- 5 в Кинельском районе

- 4 в г. Октябрьск

- 4 в г. Похвистнево

- 4 в Исаклинском районе

- 4 в Красноармейском районе

- 4 в Похвистневском районе

- 4 в Приволжском районе

- 4 в Ставропольском районе

- 3 в г.о. Жигулевск

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 3 в Челновершинском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Сызранском районе



489 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 23 человека - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 99574 случая коронавируса.



Скончались 3673 человек (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 65, 70, 80, 81, 81, 82 лет, мужчины 63, 67, 73, 75, 76 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 63, 73, 73, 77 лет, мужчина 80 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 60 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек;

женщина 86 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;

женщина 76 лет;

мужчина 94 лет.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области – 115,03, по стране - 136,3.

Коэффициент летальности в области - 3,69, в стране - 2,73.





Фото: pixabay