Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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24 августа в регионе подтверждено 434 случая новой коронавирусной инфекции:

- 98 в г. Самара

- 87 в г. Тольятти

- 21 в г. Отрадный

- 20 в Нефтегорском районе

- 15 в г. Чапаевск

- 15 в Сергиевском районе

- 13 в г. Сызрань

- 13 в Елховском районе

- 12 в г. Новокуйбышевск

- 12 в Большеглушицком районе

- 12 в Ставропольском районе

- 12 в Челно-Вершинском районе

- 10 в г. Похвистнево

- 10 в Красноярском районе

- 9 в Большечерниговском районе

- 9 в Красноармейском районе

- 8 в Похвистневском районе

- 7 в Богатовском районе

- 6 в г. Октябрьск

- 6 в Исаклинском районе

- 6 в Пестравском районе

- 5 в г. Жигулевск

- 5 в Алексеевском районе

- 5 в Приволжском районе

- 5 в Хворостянском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в Борском районе

- 4 в Клявлинском районе

- 1 в Шигонском районе

380 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 54 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 87156 случаев коронавируса.

Скончались 3067 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 55, 79, 80, 87, 94 лет, женщины 68, 72, 73, 74, 74, 75, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 68, 71, 74 лет, мужчина 76 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 59 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени;

женщины 77, 79 лет, мужчина 56 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;

мужчина 68 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 96,05, по стране - 121,65.

Коэффициент летальности в области - 3,52, в стране - 2,62.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7392, нарастающим итогом 3272208.