Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

24 августа в регионе подтверждено 434 случая новой коронавирусной инфекции:
- 98 в г. Самара
- 87 в г. Тольятти
- 21 в г. Отрадный
- 20 в Нефтегорском районе
- 15 в г. Чапаевск
- 15 в Сергиевском районе
- 13 в г. Сызрань
- 13 в Елховском районе
- 12 в г. Новокуйбышевск
- 12 в Большеглушицком районе
- 12 в Ставропольском районе
- 12 в Челно-Вершинском районе
- 10 в г. Похвистнево
- 10 в Красноярском районе
- 9 в Большечерниговском районе
- 9 в Красноармейском районе
- 8 в Похвистневском районе
- 7 в Богатовском районе
- 6 в г. Октябрьск
- 6 в Исаклинском районе
- 6 в Пестравском районе
- 5 в г. Жигулевск
- 5 в Алексеевском районе
- 5 в Приволжском районе
- 5 в Хворостянском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в Борском районе
- 4 в Клявлинском районе
- 1 в Шигонском районе
380 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 54 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 87156 случаев коронавируса.
Скончались 3067 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 55, 79, 80, 87, 94 лет, женщины 68, 72, 73, 74, 74, 75, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 68, 71, 74 лет, мужчина 76 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 59 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени;
женщины 77, 79 лет, мужчина 56 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной системы;
мужчина 68 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 96,05, по стране - 121,65.
Коэффициент летальности в области - 3,52, в стране - 2,62.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7392, нарастающим итогом 3272208.