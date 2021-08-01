Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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1 августа в регионе подтверждено 463 случая новой коронавирусной инфекции:

- 197 в г. Самара

- 78 в г. Тольятти

- 22 в г. Новокуйбышевск

- 19 в г. Кинель

- 14 в г. Сызрань

- 12 в г. Отрадный

- 11 в г. Чапаевск

- 10 в Волжском районе

- 10 в Богатовском районе

- 9 в Ставропольском районе

- 9 в Красноярском районе

- 7 в г. Октябрьск

- 6 в г. Похвистнево

- 6 в г. Жигулевск

- 5 в Хворостянском районе

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в Большеглушицком районе

- 5 в Кошкинском районе

- 4 в Похвистневском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Елховском районе

- 2 в Борском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Пестравском районе

438 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 25 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических

проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 76773 случаев коронавируса.



Скончались 2656 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 64, 70, 70, 71, 78, 79, 82, 91 года, мужчина 86 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 62, 73 лет, женщины 70, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 81 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 58 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы и онкологическим заболеванием.

​​​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 83,18, по стране - 109,14.

​​Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,53.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9727, нарастающим итогом 3072909.