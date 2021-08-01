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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

1 августа 2021 17:42
83
В Самаре заболели 197 человек.

1 августа в регионе подтверждено 463 случая новой коронавирусной инфекции:

- 197 в г. Самара
- 78 в г. Тольятти
- 22 в г. Новокуйбышевск
- 19 в г. Кинель
- 14 в г. Сызрань
- 12 в г. Отрадный
- 11 в г. Чапаевск
- 10 в Волжском районе
- 10 в Богатовском районе
- 9 в Ставропольском районе
- 9 в Красноярском районе
- 7 в г. Октябрьск
- 6 в г. Похвистнево
- 6 в г. Жигулевск
- 5 в Хворостянском районе
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в Большеглушицком районе
- 5 в Кошкинском районе
- 4 в Похвистневском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в Борском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Пестравском районе

438 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 25 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических
проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 76773 случаев коронавируса.

Скончались 2656 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 64, 70, 70, 71, 78, 79, 82, 91 года, мужчина 86 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 62, 73 лет, женщины 70, 79 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 81 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 58 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы и онкологическим заболеванием.

​​​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 83,18, по стране - 109,14.

​​Коэффициент летальности в области - 3,46, в стране - 2,53.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9727, нарастающим итогом 3072909.

Теги: В центре внимания коронавирус новые случаи

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