Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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25 июля в регионе подтверждено 336 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 133 в г. Самара

- 91 в г. Тольятти

- 26 в г. Новокуйбышевск

- 14 в г. Чапаевск

- 13 в г. Отрадный

- 9 в Камышлинском районе

- 9 в Сергиевском районе

- 8 в Большеглушицком районе

- 6 в г. Жигулевск

- 5 в г. Сызрань

- 4 в Приволжском районе

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в Красноярском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Елховском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Сызранском районе

312 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 24 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 73942 случая коронавируса.

Скончались 2564 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщины 60, 63, 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчины 63, 66 лет, женщина 65 лет;

женщина 77 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 80, 84 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

мужчина 81 года, страдавший онкологическим заболеванием;

​​​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 80,3, по стране - 105,39.

​​Коэффициент летальности в области - 3,47, в стране - 2,51.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9210, нарастающим итогом 3013142.