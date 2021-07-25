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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

25 июля 2021 19:07
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В Самаре заболели 133 человека.

25 июля в регионе подтверждено 336 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 133 в г. Самара
- 91 в г. Тольятти
- 26 в г. Новокуйбышевск
- 14 в г. Чапаевск
- 13 в г. Отрадный
- 9 в Камышлинском районе
- 9 в Сергиевском районе
- 8 в Большеглушицком районе
- 6 в г. Жигулевск
- 5 в г. Сызрань
- 4 в Приволжском районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Красноярском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Сызранском районе

312 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 24 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 73942 случая коронавируса.

Скончались 2564 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщины 60, 63, 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчины 63, 66 лет, женщина 65 лет;
женщина 77 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 80, 84 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
мужчина 81 года, страдавший онкологическим заболеванием;

​​​​​​​​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 80,3, по стране - 105,39.

​​Коэффициент летальности в области - 3,47, в стране - 2,51.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9210, нарастающим итогом 3013142.

Теги: коронавирус новые случаи

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