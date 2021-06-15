Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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15 июня в регионе подтверждено 62 случая новой коронавирусной инфекции:

- 45 в г. Самара

- 11 в г. Тольятти

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в г. Новокуйбышевск

- 1 в Волжском районе

- 1 в г. Сызрань

56 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 6 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 65756 случаев коронавируса.



Скончались 2121 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 73 лет, женщина 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчина 75 лет, женщины 84, 89 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 69, 74, 87 лет, мужчина 73 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 91 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 66,43, по стране - 87,11.

Коэффициент летальности в области - 3,23, в стране - 2,43.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7329, нарастающим итогом 2700156.