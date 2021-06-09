Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

9 июня в регионе подтверждено 60 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 15 в г. Самара
- 13 в г. Тольятти
- 5 в г. Чапаевск
- 4 в г. Сызрань
- 3 в Сергиевском районе
- 3 в Сызранском районе
- 3 в Борском районе
- 3 в г. Отрадный
- 3 в г. Кинель
- 2 в г. Октябрьск
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в г.Новокуйбышевск
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в г. Похвистнево
52 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 8 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 65395 случаев коронавируса.
Скончались 2050 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 75, 76 лет, женщины 71, 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 37, 92 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчины 48, 61, 65 лет;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 64,2, по стране - 85,54.
Коэффициент летальности в области - 3,13, в стране - 2,42.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7483, нарастающим итогом 2655694.