Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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9 июня в регионе подтверждено 60 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 15 в г. Самара

- 13 в г. Тольятти

- 5 в г. Чапаевск

- 4 в г. Сызрань

- 3 в Сергиевском районе

- 3 в Сызранском районе

- 3 в Борском районе

- 3 в г. Отрадный

- 3 в г. Кинель

- 2 в г. Октябрьск

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в г.Новокуйбышевск

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в г. Похвистнево

52 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 8 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 65395 случаев коронавируса.



Скончались 2050 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 75, 76 лет, женщины 71, 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 37, 92 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчины 48, 61, 65 лет;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 64,2, по стране - 85,54.

Коэффициент летальности в области - 3,13, в стране - 2,42.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7483, нарастающим итогом 2655694.