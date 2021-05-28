Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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28 мая в регионе подтверждено 85 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 37 в г. Самара

- 12 в г. Тольятти

- 11 в г. Сызрань

- 5 в г. Новокуйбышевск

- 4 в г. Октябрьск

- 3 в Красноярском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Борском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в г. Отрадный

- 1 в Большеглушицком районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Шигонском районе

72 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 13 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 64536 случаев коронавируса.



Скончались 1887 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 41, 68, 80 лет, женщины 69, 73 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

женщина 65 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

женщина 93 лет, мужчина 57 лет;

женщина 66 лет, мужчина 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчина 93 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

женщины 67, 68, 70, 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 59,57, по стране - 82,47.

Коэффициент летальности в области - 2,95, в стране - 2,39.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7979, нарастающим итогом 2561318.