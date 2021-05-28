Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

28 мая в регионе подтверждено 85 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 37 в г. Самара
- 12 в г. Тольятти
- 11 в г. Сызрань
- 5 в г. Новокуйбышевск
- 4 в г. Октябрьск
- 3 в Красноярском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Борском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в г. Отрадный
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Шигонском районе
72 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 13 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 64536 случаев коронавируса.
Скончались 1887 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 41, 68, 80 лет, женщины 69, 73 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
женщина 65 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
женщина 93 лет, мужчина 57 лет;
женщина 66 лет, мужчина 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчина 93 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
женщины 67, 68, 70, 74 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 59,57, по стране - 82,47.
Коэффициент летальности в области - 2,95, в стране - 2,39.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7979, нарастающим итогом 2561318.