Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

20 мая в регионе подтверждено 132 случая новой коронавирусной инфекции:
- 35 в г. Самара
- 29 в г. Тольятти
- 10 в г. Сызрань
- 9 в Волжском районе
- 9 в г. Октябрьск
- 8 в г. Кинель
- 8 в г. Отрадный
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 5 в Кинельском районе
- 3 в г. Чапаевск
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в Ставропольском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Сызранском районе
123 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 9 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 63789 случаев коронавируса.
Скончались 1782 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщины 45, 70, 74, 82 лет, мужчина 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 67, 75, 75, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 70 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;
мужчины 81, 93 лет, страдавшие заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы;
мужчина 41 года, страдавший инфекционными заболеваниями;
мужчина 68 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
женщина 92 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 55,8, по стране - 80,38.
Коэффициент летальности в области - 2,79, в стране - 2,36.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8082, нарастающим итогом 2495789.