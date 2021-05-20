Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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20 мая в регионе подтверждено 132 случая новой коронавирусной инфекции:

- 35 в г. Самара

- 29 в г. Тольятти

- 10 в г. Сызрань

- 9 в Волжском районе

- 9 в г. Октябрьск

- 8 в г. Кинель

- 8 в г. Отрадный

- 6 в г. Новокуйбышевск

- 5 в Кинельском районе

- 3 в г. Чапаевск

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в Ставропольском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Красноярском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Сызранском районе

123 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 9 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 63789 случаев коронавируса.



Скончались 1782 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщины 45, 70, 74, 82 лет, мужчина 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 67, 75, 75, 82 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 70 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной системы;

мужчины 81, 93 лет, страдавшие заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы;

мужчина 41 года, страдавший инфекционными заболеваниями;

мужчина 68 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

женщина 92 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 55,8, по стране - 80,38.

Коэффициент летальности в области - 2,79, в стране - 2,36.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8082, нарастающим итогом 2495789.