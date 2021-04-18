Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

18 апреля в регионе подтверждены 193 случая новой коронавирусной инфекции:
- 88 в г. Самара
- 28 в г. Тольятти
- 15 в г. Чапаевск
- 12 в г. Новокуйбышевск
- 10 в г. Сызрань
- 8 в г. Отрадный
- 4 в Сергиевском районе
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 2 в Волжском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в г. Кинель
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шенталинском районе
176 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 59292 случаев коронавируса.
Скончались 1340 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 65 лет, мужчина 71 года;
женщина 36 лет, страдавшая инфекционным заболеванием;
женщины 64, 90 лет, мужчина 57 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 83 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и онкологическим заболеванием;
женщины 57, 70, 76 лет, мужчины 73, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 61 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 63 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени;
женщина 74 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 41,97, по стране - 72,32.
летальности в области - 2,26, в стране - 2,25.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6609, нарастающим итогом 2292029.