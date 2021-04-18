Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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18 апреля в регионе подтверждены 193 случая новой коронавирусной инфекции:

- 88 в г. Самара

- 28 в г. Тольятти

- 15 в г. Чапаевск

- 12 в г. Новокуйбышевск

- 10 в г. Сызрань

- 8 в г. Отрадный

- 4 в Сергиевском районе

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в г. Похвистнево

- 2 в Волжском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в г. Кинель

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Красноярском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шенталинском районе

176 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 17 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 59292 случаев коронавируса.



Скончались 1340 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 65 лет, мужчина 71 года;

женщина 36 лет, страдавшая инфекционным заболеванием;

женщины 64, 90 лет, мужчина 57 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 83 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и онкологическим заболеванием;

женщины 57, 70, 76 лет, мужчины 73, 85 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 61 года, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 63 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени;

женщина 74 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

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Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 41,97, по стране - 72,32.

летальности в области - 2,26, в стране - 2,25.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6609, нарастающим итогом 2292029.