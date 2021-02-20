Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

20 февраля в регионе подтверждено 290 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 100 в г. Самара
- 57 в г. Тольятти
- 18 в г. Отрадный
- 9 в г. Новокуйбышевск
- 9 в г. Кинель
- 9 в г. Чапаевск
- 9 в Кинельском районе
- 8 в Волжском районе
- 7 в г. Сызрань
- 7 в г. Похвистнево
- 6 в Сергиевском районе
- 6 в Ставропольском районе
- 5 в Красноярском районе
- 5 в г. Октябрьск
- 4 в Большеглушицком районе
- 4 в Шигонском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в Кинель-Черкасском районе
- 3 в Богатовском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Пестравском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Исаклинском районе
256 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 34 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 46276 случаев коронавируса.
Скончались 900 человек (нарастающим итогом).
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,19, по стране - 56,76.
Коэффициент летальности в области - 1,94, в стране - 1,99.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8044, нарастающим итогом 1857670.
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