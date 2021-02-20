Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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20 февраля в регионе подтверждено 290 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 100 в г. Самара

- 57 в г. Тольятти

- 18 в г. Отрадный

- 9 в г. Новокуйбышевск

- 9 в г. Кинель

- 9 в г. Чапаевск

- 9 в Кинельском районе

- 8 в Волжском районе

- 7 в г. Сызрань

- 7 в г. Похвистнево

- 6 в Сергиевском районе

- 6 в Ставропольском районе

- 5 в Красноярском районе

- 5 в г. Октябрьск

- 4 в Большеглушицком районе

- 4 в Шигонском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в Кинель-Черкасском районе

- 3 в Богатовском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Пестравском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Исаклинском районе



256 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 34 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 46276 случаев коронавируса.



Скончались 900 человек (нарастающим итогом).

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 28,19, по стране - 56,76.

Коэффициент летальности в области - 1,94, в стране - 1,99.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 8044, нарастающим итогом 1857670.