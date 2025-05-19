Более 28 тысяч детей, страдающих тяжелыми и редкими заболеваниями, получили помощь.
Фонд «Круг добра» подвел итоги за несколько лет работы.
Благодаря фонду дети получают необходимые лекарственные препараты, медицинские изделия, технические средства реабилитации и высокотехнологичную медицинскую помощь.
С 2023 года была значительно расширена программа неонатального скрининга. Теперь диагностика охватывает 35 различных болезней и патологий. Это позволило выявить заболевания на ранней стадии и своевременно начать терапию.
Фонд закупает наиболее современные и эффективные препараты, включая уникальные генетически-модифицированные лекарства. Сегодня дети получают даже препараты, зарегистрированные только за рубежом.
Фото: минздрав СО