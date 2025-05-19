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Более 28 тысяч детей, страдающих тяжелыми и редкими заболеваниями, получили помощь.



Фонд «Круг добра» подвел итоги за несколько лет работы.



Благодаря фонду дети получают необходимые лекарственные препараты, медицинские изделия, технические средства реабилитации и высокотехнологичную медицинскую помощь.



С 2023 года была значительно расширена программа неонатального скрининга. Теперь диагностика охватывает 35 различных болезней и патологий. Это позволило выявить заболевания на ранней стадии и своевременно начать терапию.

Фонд закупает наиболее современные и эффективные препараты, включая уникальные генетически-модифицированные лекарства. Сегодня дети получают даже препараты, зарегистрированные только за рубежом.

Фото: минздрав СО