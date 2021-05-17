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Фонд «ЕВИТА» передал в дар Тольяттинской детской больнице видеоэндоскопическое оборудование нового поколения

17 мая 2021 17:55
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Подарок фонда «ЕВИТА» позволит  тольяттинским детям быстрее  восстанавливаться после операций.

7 мая благотворительный фонд «ЕВИТА» передал в дар Тольяттинской городской детской клинической больнице (ГДКБ) видеоэндоскопическое оборудование нового поколения.

  В комплект входит эндоскопическая многофункциональная видеокамера, подключаемый монитор и наборы инструментов, позволяющие проводить операции на брюшной полости без хирургических разрезов и швов. Щадящие способы хирургического вмешательства помогут маленьким пациентам быстрее восстанавливаться и возвращаться из больницы домой.  

Вся медицинская техника российского производства и по своим характеристикам соответствует передовым мировым стандартам.   

Оборудование стоимостью почти миллион триста тысяч рублей врачам хирургического отделения Тольяттинской городской детской клинической больницы вручил основатель фонда «ЕВИТА» Владимир Аветисян. 

«Имеющаяся сейчас в медицинском учреждении хирургическая эндоскопическая техника служит уже 17 лет и выработала свой ресурс. В случае её отказа нам бы пришлось отменять плановые операции и госпитализировать детей из Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района  в стационары Самары. Поэтому для нас и наших пациентов это очень своевременный подарок» - отметила главный врач Тольяттинской детской городской клинической больницы Светлана Гаршина.

Благотворительный фонд «ЕВИТА» со дня своего основания плодотворно сотрудничает с ГДКБ Тольятти. В 2019 году совместными усилиями фонда и волонтеров в этой больнице были оборудованы первые в городе детские паллиативные палаты. В 2020 году известный московский хирург Илья Захаров по инициативе фонда здесь же провел для своих коллег мастер-класс по установке низкопрофильных гастростом эндоскопическим способом и теперь тольяттинские медики проводят уникальные операции самостоятельно.

 

Фото: фонд «ЕВИТА»

 

Теги: фонд «ЕВИТА» больница дар дати Тольятти

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