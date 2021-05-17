Фонд «ЕВИТА» передал в дар Тольяттинской детской больнице видеоэндоскопическое оборудование нового поколения

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7 мая благотворительный фонд «ЕВИТА» передал в дар Тольяттинской городской детской клинической больнице (ГДКБ) видеоэндоскопическое оборудование нового поколения.

В комплект входит эндоскопическая многофункциональная видеокамера, подключаемый монитор и наборы инструментов, позволяющие проводить операции на брюшной полости без хирургических разрезов и швов. Щадящие способы хирургического вмешательства помогут маленьким пациентам быстрее восстанавливаться и возвращаться из больницы домой.

Вся медицинская техника российского производства и по своим характеристикам соответствует передовым мировым стандартам.

Оборудование стоимостью почти миллион триста тысяч рублей врачам хирургического отделения Тольяттинской городской детской клинической больницы вручил основатель фонда «ЕВИТА» Владимир Аветисян.

«Имеющаяся сейчас в медицинском учреждении хирургическая эндоскопическая техника служит уже 17 лет и выработала свой ресурс. В случае её отказа нам бы пришлось отменять плановые операции и госпитализировать детей из Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района в стационары Самары. Поэтому для нас и наших пациентов это очень своевременный подарок» - отметила главный врач Тольяттинской детской городской клинической больницы Светлана Гаршина.

Благотворительный фонд «ЕВИТА» со дня своего основания плодотворно сотрудничает с ГДКБ Тольятти. В 2019 году совместными усилиями фонда и волонтеров в этой больнице были оборудованы первые в городе детские паллиативные палаты. В 2020 году известный московский хирург Илья Захаров по инициативе фонда здесь же провел для своих коллег мастер-класс по установке низкопрофильных гастростом эндоскопическим способом и теперь тольяттинские медики проводят уникальные операции самостоятельно.

Фото: фонд «ЕВИТА»