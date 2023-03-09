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Физиолог оценила влияние магнитных бурь на здоровье

9 марта 2023 09:57
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Физиолог оценила влияние магнитных бурь на здоровье

Физиолог ЮФУ Оксана Кондупьян рассказала, что метеозависимость у людей не настолько большая, как принято считать.

В беседе с RostovGazeta 7 марта специалист отметила, что всего 20–30% людей ощущают влияние магнитных бурь. По большей части это люди, у которых неустойчивая вегетативная система.

По словам эксперта, последние научные объяснения о воздействии магнитных бурь на человека относятся к 1960–1970-м годам. Более того, отметила Кондупьян, современная наука имеет вопросы к сбору статистики и неоднородности выборки в исследованиях, пишет RT.

«Эти вопросы до сих пор находятся в стадии изучения, и однозначного ответа на них нет ни у кого», — добавила Кондупьян.

Не сгореть у Солнца: ученые помогут приблизиться к звезде

Новые конструкции защитят аппараты, летающие около раскаленных объектов и на гиперзвуковых скоростях

6 марта доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции института экологии РУДН Владимир Пинаев рассказал «Известиям», что вспышки на Солнце могут приводить к геомагнитным бурям, а также создавать помехи в работе приборов.

Ранее в этот день стало известно, что сверхмощная вспышка произошла на Солнце 3 марта. Вспышка получила обозначение по силе как X2.1, что означает особую интенсивность, пишут "Известия".

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