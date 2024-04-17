Фельдшер-лаборант за 5 лет работы на станции сдал кровь 55 раз

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Семён Алтаев закончил Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной. После обучения год отслужил в армии связистом. Вернувшись домой, узнал от однокурсников, что в службу крови требуются сотрудники. И вот уже около 5 лет он работает фельдшером-лаборантом в клинической лаборатории на Самарской областной клинической станции переливания крови.



«Я пришел работать на станцию и присоединился к донорскому движению. Меня вдохновили люди, которые специально приезжали на станцию сдавать кровь, оставляя при этом другие дела ради помощи другим», - рассказал медработник.



Спустя год работы на станции Семен встретил свою будущую жену Эмму во время забора общего анализа крови. Молодые люди стали семьей Алтаевых и у них родилась дочь.



За 5 лет работы на станции фельдшер-лаборант сдал компоненты крови 55 раз , а супруга - 15 раз, в связи с беременностью и декретом, пришлось пока повременить с донорством. В прошлом году она тоже пошла по стопам мужа и поступила в медицинский колледж. Семён же принял решение двигаться дальше - уже пройдена половина пути к получению диплома врача.

Жителей региона пприглашают рисоединиться к донорскому движению. Как стать донором читайте на сайте.

Фото: пресс-служба Самарской областной клинической станции переливания крови