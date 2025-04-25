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С помощью новых электрокардиографов медицинские работники выявляют заболевания сердечно- сосудистой системы на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение.
ФАПы сел Исаклинского района оснащены новыми портативными электрокардиографами
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ФАПы сел Исаклинского района оснащены новыми портативными электрокардиографами

25 апреля 2025 20:23
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С помощью новых электрокардиографов медицинские работники выявляют заболевания сердечно- сосудистой системы на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение.

Для жителей Исаклинского района улучшаются условия оказания медпомощи: в распоряжение поступили 5 новых портативных электрокардиографов

В рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" для жителей Исаклинского района в значительной степени повысилось качество оказания первичной медицинской помощи и диагностики в фельдшерско-акушерских пунктах. На данный момент ФАПы сел Смольково, Вечканово, Самсоновка, Старый Шунгут и Старая Чесноковка оснащены новыми портативными электрокардиографами.

С помощью новых электрокардиографов медицинские работники выявляют заболевания сердечно- сосудистой системы на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение. Современное оборудование позволяет оперативно оказывать необходимую медицинскую помощь, особенно в отдаленных населенных пунктах, передавать данные для специалистов центральных районных больниц и Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова.

 «Теперь у нас появился удобный портативный аппарат, который можно носить с собой и сразу делать частичную расшифровку, что помогает быстро назначить необходимое лечение. До приезда скорой медицинской помощи я могу снять кардиограмму, описать её и передать данные специалистам. Пациенты очень довольны – кардиограмму можно сделать в нашем ФАПе, не приезжая в больницу», - отметила фельдшер ФАПа в селе Смольково Резида Горшенина.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента России Владимира Владимировича Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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25 апреля 2025  20:23
ФАПы сел Исаклинского района оснащены новыми портативными электрокардиографами
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