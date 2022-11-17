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Ежегодно врачи-неонатологи выхаживают около 2000 самых маленьких жителей региона

17 ноября 2022 19:39
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В Самарской области на долю преждевременных родов приходится 6%.

17 ноября — Международный день недоношенных детей. По мировой статистике, каждый 10-й ребенок рождается недоношенным, то есть на сроке менее 37 недель.

 «Количество недоношенных детей прямо пропорционально уровню развития системы здравоохранения: чем лучше оказывается медицинская помощь, направленная на предотвращение преждевременных родов, тем меньше детей рождаются раньше срока, — сообщил главный внештатный неонатолог министерства здравоохранения Самарской области, заведующий отделением патологии новорожденных и недоношенных Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Виталий Шустров. — В Самарской области на долю преждевременных родов приходится 6%. Нам есть к чему стремиться: мировая статистика указывает на то, что до 75% преждевременных родоразрешений можно было бы предотвратить благодаря тщательной подготовке и соблюдению всех рекомендаций на этапах планирования и сопровождения беременности, а также исключению всех вредных экзогенных факторов».

Одна из главных задач специалистов неонатальных отделений — создание оптимальных условий выхаживания новорожденных с минимизацией воздействий внешних факторов на самую уязвимую группу детей. Врачи выхаживают малышей весом около 500 граммов и более.

 «На сегодняшний день мы располагаем всеми возможностями по замещению и поддержанию функций организма недоношенных детей, которые в силу функциональной незрелости не могут быть обеспечены самостоятельно, — рассказал Виталий Александрович. — Для создания комфортной окружающей среды, имитации внутриутробного пребывания наши малыши помещаются в инкубатор с предварительно настроенными параметрами влажности и температуры. Все большее распространение получает неинвазивная вентиляция легких, малоинвазивные методики введения лекарственных препаратов, динамический мониторинг с использованием ультразвуковых методов исследования. В практику врачей-неонатологов с каждым годом все больше внедряются современные клинические рекомендации и протоколы лечения по различным состояниям неонатального периода».

Благодаря оптимальной маршрутизации беременных основная доля госпитализаций в регионе приходится на перинатальные центры III уровня, структура которых позволяет обеспечить совместное пребывание мамы и ребенка, а также осуществлять непрерывный цикл лечения до стабилизации общего состояния и достижения общепринятых критериев выписки. Все действия медицинского персонала направлены не только на спасение ребенка, но и минимизацию отдаленных последствий, которые в свою очередь могут повлиять на качество дальнейшей жизни.

 «Мы верим, что наша повседневная работа по выхаживанию недоношенных детей в будущем привнесет в мир еще больше открытий и достижений, которые будут совершены нашими пациентами. В этот день хочется пожелать здоровья, успехов, счастья и улыбок всем нашим пациентам и их близким, а также поблагодарить за слаженную работу всего медицинского персонала двух неразлучных служб нашего региона — акушерско-гинекологической и неонатальной», — отметил Виталий Шустров.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
В Самарской области на долю преждевременных родов приходится 6%.
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