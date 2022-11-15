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Ежегодно более 500 детей рождаются в Самарской области благодаря ЭКО и господдержке

15 ноября 2022 12:57
157
Ежегодно более 500 детей рождаются в Самарской области благодаря ЭКО и господдержке

С начала года 469 пар в Самарской области стали родителями благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям и государственной поддержке.

В регионе уделяется особое внимание вопросам сохранения репродуктивного здоровья, планирования семьи, повышения рождаемости. В рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, ведется активная работа по развитию вспомогательных репродуктивных технологий. При поддержке Губернатора Дмитрия Азарова реализуются мероприятия по укреплению системы здравоохранения, улучшению условий и качества оказания медицинской помощи, оснащению медицинских учреждений современным оборудованием, внедрению новейших методов диагностики и лечения заболеваний.

Благодаря региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» пары, столкнувшиеся с бесплодием, могут бесплатно по полису ОМС пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения. В результате оказания медицинской помощи супружеским парам с использованием высокотехнологичных репродуктивных технологий ежегодно рождается не менее 500 детей.

Консультативная помощь парам с бесплодием и лечение пациентов с нарушениями репродуктивной функции на ЭКО за счет средств обязательного медицинского страхования проводится в отделении вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия».

«Все большее число пар, планирующих беременность, сталкиваются со сложностями. ЭКО — наиболее эффективный метод лечения бесплодия, и сегодня благодаря государственной поддержке он доступен каждой семье. За 10 месяцев этого года в Самарской области направление на процедуру получили более 2000 пар», — отметила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия», кандидат медицинских наук Ирина Моисеева.

Частота наступления беременности при экстракорпоральном оплодотворении в Самарской области составляет 44,9%.

«Высокая результативность лечения пар с бесплодием — результат работы профессионалов в условиях новейшей материально-технической базы, применения современных технологий, — подчеркнула Ирина Валерьевна. — Грамотно организованная работа акушерско-гинекологической службы с целью сохранения и лечения репродуктивного здоровья, преемственность между этапами оказания специализированной помощи, мультидисциплинарный подход к решению вопроса повышения рождаемости позволяют Самарскому региону оставаться одним из лидеров в лечении бесплодия не только в стране, но и в мире».

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