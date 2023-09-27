Я нашел ошибку
Главные новости:
Эпидпорог превышен в 35 городах РФ
Эпидпорог превышен в 35 городах РФ
Пожилой новокуйбышевец пострадал на пожаре
Пожилой новокуйбышевец пострадал на пожаре
Только за сентябрь в Самарской области утонули трое
Только за сентябрь в Самарской области утонули трое
В Тольятти в ДТП с пьяным водителем перевернулась машина
В Тольятти в ДТП с пьяным водителем перевернулась машина
В Самаре вспыхнул пожар в гаражах
В Самаре вспыхнул пожар в гаражах
Изготовителя смертельного сидра в Самарской области не накажут
Изготовителя смертельного сидра в Самарской области не накажут
Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области проводит опрос предпринимателей и потребителей товаров и услуг
Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области проводит опрос предпринимателей и потребителей товаров и услуг
LADA Granta названа самой популярной маркой машины в сервисе Drivee в Самаре
LADA Granta названа самой популярной маркой машины в сервисе Drivee в Самаре
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.24
0.09
EUR 101.99
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Эльдара Рязанова: открытие выставки «История дома на ул. Саратовской»
Сегодня в Самарском зоопарке отметят День кролика
В СОУНБ презентуют фотоальбом «Самара уходящая» Генриха Вайнгартена посвященный старой Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Эпидпорог превышен в 35 городах РФ

27 сентября 2023 14:00
69
Эпидпорог превышен в 35 городах РФ

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, оснований для введения масочного режима по всей стране в связи с ковидом пока нет. Ранее в Минздраве сообщили журналистам, что эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены на 20% уже в 35 городах РФ.

Попова сообщила журналистам, что в отдельных регионах появляются "основания по эпидситуации по введению масочного режима среди профессиональных групп", в связи с чем такие решения могут приниматься на уровне субъектов Федерации. "В первую очередь это работники медицинских и социальных учреждений", – пояснила она.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов отметил, что обычно эпидемический сезон гриппа и ОРВИ начинается в октябре, но заболеваемость начала расти уже сейчас. Согласно данным мониторинга, за неделю в стране было зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев ОРВИ, однако на вирусы гриппа в этой статистике приходится лишь небольшая часть, пишет Смотрим.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Эпидпорог превышен в 35 городах РФ
27 сентября 2023  14:00
Эпидпорог превышен в 35 городах РФ
69
Основным способом заражения является половой путь.
26 сентября 2023  21:32
С начала года более 650 тысяч жителей Самарской области прошли тестирование на ВИЧ-инфекцию
365
Завершается отделка помещений, поступает диагностическое оборудование.
26 сентября 2023  20:34
Поликлиника в микрорайоне Волгарь готовится к открытию 
815
Ежегодно в травматологических отделениях регистрируются от 20 до 30% пациентов с бытовыми травмами, полученными в состоянии алкогольного опьянения.
26 сентября 2023  20:09
Тольяттинский врач-травматолог рассказал о рисках травматизма у людей в алкогольном опьянении
386
Медработники призывают сделать прививку от гриппа своевременно.
26 сентября 2023  18:38
Юные жители Самарской области проходят иммунизацию от гриппа
412
Будут работать специалисты Самарского областного центра общественного здоровья.
26 сентября 2023  16:59
Самарцев приглашают  на профилактическую акцию на Ленинградском спуске 
513
Свыше 40% граждан столкнулись с нехваткой в аптеках одного вида льготных препаратов
26 сентября 2023  13:02
Свыше 40% граждан столкнулись с нехваткой в аптеках одного вида льготных препаратов
348
Сейчас готовность объекта составляет 16%: идет возведение каркаса здания.
25 сентября 2023  22:08
Армен Бенян проверил, как идет строительство поликлиники в Смышляевке
495
66% россиян не берут больничный в случае болезни
25 сентября 2023  11:34
66% россиян не берут больничный в случае болезни
450
Одна пятая самарцев верят в гомеопатию
25 сентября 2023  09:25
Одна пятая самарцев верят в гомеопатию
409
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил педагогов с Днем воспитателя и дошкольного работника
27 сентября 2023  10:57
Дмитрий Азаров поздравил педагогов с Днем воспитателя и дошкольного работника
140
В Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
27 сентября 2023  10:53
В Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детсадах
153
Дмитрий Азаров обозначил приоритетные направления развития Самарской области
26 сентября 2023  14:02
Дмитрий Азаров обозначил приоритетные направления развития Самарской области
465
Самарцам начали навязывать ненужные услуги по поверке счётчиков
26 сентября 2023  13:29
Самарцам начали навязывать ненужные услуги по поверке счётчиков
867
В Самарской области на две трети сформирован шестой состав региональной Общественной палаты
26 сентября 2023  12:59
В Самарской области на две трети сформирован шестой состав региональной Общественной палаты
391
Весь список