Эпидпорог превышен в 35 городах РФ

69

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, оснований для введения масочного режима по всей стране в связи с ковидом пока нет. Ранее в Минздраве сообщили журналистам, что эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены на 20% уже в 35 городах РФ.

Попова сообщила журналистам, что в отдельных регионах появляются "основания по эпидситуации по введению масочного режима среди профессиональных групп", в связи с чем такие решения могут приниматься на уровне субъектов Федерации. "В первую очередь это работники медицинских и социальных учреждений", – пояснила она.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов отметил, что обычно эпидемический сезон гриппа и ОРВИ начинается в октябре, но заболеваемость начала расти уже сейчас. Согласно данным мониторинга, за неделю в стране было зарегистрировано более 1,2 миллиона случаев ОРВИ, однако на вирусы гриппа в этой статистике приходится лишь небольшая часть, пишет Смотрим.