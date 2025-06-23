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Экстренное кесарево сечение на раннем сроке, две клинические смерти и долгая борьба за жизни: самарские врачи спасли маму и её малыша

23 июня 2025 14:57
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Сегодня мама и малыш дома. Семья благодарит всех медработников.

В течение нескольких месяцев специалисты Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина боролись за жизни матери и ребенка. Женщина на сроке 23–24 недели беременности экстренно поступила в больницу с острым  кровоизлиянием в мозг. Врачи Клявлинской районной больницы оперативно поставили диагноз и обратились за консультацией в областную  больницу.

Консилиум принял решение о немедленной эвакуации женщины в специализированный стационар. Бригада санитарной авиации доставила пациентку в Самару на реанимобиле, на всём протяжении пути контролируя её состояние. Как отмечает врач санавиации Георгий Серсели, женщину доставили в стабильном состоянии – и это уже было «большим чудом». Напомним, мероприятия по совершенствованию экстренной медпомощи в регионе реализуются в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В Самаре к лечению подключилась мультидисциплинарная команда: анестезиологи, реаниматологи, нейрохирурги, акушеры-гинекологи и неонатологи. Учитывая, что внутричерепное кровоизлияние продолжалось, консилиумом было принято решение о немедленном экстренном кесаревом сечении, чтобы успеть спасти и женщину, и ребёнка.

«Мальчик появился на свет весом всего 490 граммов. Его сразу транспортировали в отделение реанимации новорождённых педиатрического корпуса. Началась кропотливая и длительная работа всех специалистов отделения,  круглосуточный контроль. Состояние ребёнка осложнилось язвенным поражением кишечника. Оперировали экстренно - прямо в условиях реанимации», - отметил  заведующий отделением Степан Аборин.

После двух сложных операций и нескольких месяцев выхаживания малыш набрал вес до 3 килограммов и был выписан в стабильном состоянии. Параллельно шла борьба за жизнь его матери. Женщина оставалась в крайне тяжёлом состоянии: нарушения гемостаза, продолжающееся кровоизлияние, высокая угроза летального исхода. В отделении анестезиологии и реанимации №2 у неё дважды наступала клиническая смерть.  «У пациентки произошла остановка сердца, – рассказал  заведующий отделением Игорь Малахов. – Реанимационные мероприятия проводились дважды. Нам удалось восстановить сердечную и дыхательную деятельность. Это заслуга команды специалистов».

После стабилизации ее перевели в нейрохирургическое отделение, затем – в отделение медицинской реабилитации. В общей сложности лечение продолжалось почти два месяца: 34 дня в реанимации, 13 – в нейрохирургии, затем восстановление под постоянным наблюдением.

Сегодня мама и малыш дома. Семья благодарит всех медработников: «Наш сын  весил 490 граммов, а сейчас уже больше 5 килограммов. Он чувствует себя хорошо. Бесконечная благодарность всем, кто принимал участие в нашем выздоровлении. Низкий поклон».

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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