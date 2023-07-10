Экстренная и плановая помощь: кардиохирурги  в Сызрани спасают жизни и внедряют новые  методы  лечения  

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Специалисты Центра сердечно-сосудистой хирургии и кардиологии в Сызрани за время работы оказали помощь более 250 пациентам.



Подразделение Самарского кардиологического диспансера работает с апреля 2023 года на базе Сызранской центральной городской и районной больницы. Жители Сызрани и близлежащих территорий получают здесь специализированную медицинскую помощь.



За время работы врачи отделения ренгенохирургии оказали помощь 219 пациентам:

- провели 159 экстренных коронарографий и 57 - плановых

- 94 экстренных чрескожных коронарных вмешательства и 13 - плановых.



Отделение сердечно-сосудистой хирургии также ведет активную работу. С апреля пролечено 46 человек, в том числе выполнено 18 операций, включая эмболэктомия при острой артериальной непроходимости, каротидная эндартерэктомия, комбинированная флебэктомия, удаление поверхностных вен нижних конечностей при тромбофлебите.



«Наш центр сконцентрировал оказание как экстренной, так и плановой помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» жителям Сызрани и близлежащих территорий. Благодаря тому, что все специалисты находятся в Сызрани, получить необходимую плановую помощь можно в течение двух недель с учетом подготовки к госпитализации и проведения всех необходимых обследований. Экстренная помощь оказывается незамедлительно», - отметил заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Александр Казанцев.



Для проведения операций в центр также приезжают специалисты из Самары, которые совместно с коллегами развивают новые технологии. На днях в учреждении установлено новое оборудование - автоматический инжектор с переменным потоком.



«Новое оборудование позволяет выполнять любые ангиографические исследования на сердечно-сосудистой системе. При этом экономится контрастное вещество при сохранении качества изображения, что особенно важно у больных с болезнями почек. В среду впервые мы выполнили ангиографию артерий нижних конечностей. Данные исследования позволят, в первую очередь, расширить вмешательства на периферических сосудах в отделении сосудистой хирургии», - рассказал заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения областного кардиодиспансера Темур Кислухин.

Фото: минздрав СО