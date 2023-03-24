Эксперты: ряд продуктов, в том числе свекла, способствуют омоложению организма

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Считается, что свекла и ряд других продуктов оказывают омолаживающее воздействие на организм. О том, какие это продукты и возможно ли такое на практике, «Известиям» 24 марта рассказали эксперты в области питания.

Так, специалисты с осторожностью отзываются о молодильных свойствах продуктов питания, отмечая, что не стоит рассчитывать на немедленный эффект даже от самой полезной пищи.

«Нельзя просто начать есть голубику или чернослив и сразу помолодеть лет на десять. Чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии, требуется систематическое полноценное и разнообразное питание», — отметил гепатолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов.

По его словам, внешний эффект обязательно проявится спустя годы или десятилетия, когда человек вдруг обнаружит, что в свои 50 лет выглядит лучше, чем его сверстники.

При этом, как рассказала диетолог Людмила Микитюк, для того чтобы хорошо выглядеть, вовсе не обязательно покупать дорогие продукты. В частности, в числе фаворитов, содержащих множество полезных веществ, — свекла и капуста.

«В свекле содержится очень много бора, марганца и железа — такие микроэлементы играют важную роль в кроветворении и улучшают состав крови. Этот корнеплод повышает иммунитет, улучшает обмен веществ, налаживает пищеварение, укрепляет сердце и сердечно-сосудистую систему, улучшает мозговую деятельность», — рассказала Микитюк.

При этом считается, что свекла оказывает омолаживающее действие на организм, которого коснулось преждевременное старение. А употребление в пищу капусты омолаживает и придает коже сияние.

Конечно, это далеко не единственные продукты, оказывающее омолаживающее воздействие на организм.

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