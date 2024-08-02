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Эксперты федерального медицинского центра посетили Самарскую область с рабочим визитом

2 августа 2024 16:13
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Служба охраны материнства и детства будет развиваться благодаря новым нацпроектам и региональным мероприятиям.

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова посетили Самарскую область с рабочим визитом. Выезд был организован в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий» национального проекта «Здравоохранение».

Эксперты федерального медицинского центра посетили медицинские учреждения и совместно с региональными коллегами проанализировали работу неонатологической, акушерской и гинекологической служб.

По результатам выездов прошло итоговое совещание под председательством врио министра здравоохранения региона Армена Беняна.

Главное из оценки экспертов:
Необходимо усилить работу в амбулаторном звене в части предупреждения преждевременных родов - выделение групп риска среди беременных женщин и организация медицинского сопровождения на всех этапах.
Эффективно проводится работа по проведению скрининга на выявлению рака шейки матки в рамках диспансеризации, диагностика ВПЧ.
Самарские врачи активно взаимодействуют с федеральными коллегами по вопросам ведения сложных пациентов посредством телемедицинских консультаций, применяют современные методы и проводят оперативные вмешательства, в том числе при врастании плаценты.
 Работа неонатологической службы также организована на должном уровне. Среди проблемных вопросов - нехватка кадров, необходимость обновления оборудования.
Родоразрешение должно проходить исключительно в медицинских учреждениях. Необходимо информировать беременных женщин о возможных рисках для них и детей при родах на дому.

Армен Бенян поблагодарил коллег из НМИЦ за проведенный аудит и рекомендации по совершенствованию работы по охране материнства и детства.

"Решение кадрового вопроса - наша основная долгосрочная задача. Наиболее актуальна нехватка специалистов для профильных служб Тольятти. Поэтому планируем дополнительные меры поддержки, в том числе выплаты в размере 1 млн рублей и предоставление служебного жилья с возможностью дальнейшей приватизации для принявших решение трудоустроиться в медучреждения Автограда, - отметил руководитель ведомства. - Развитие служб продолжим благодаря новому национальному проекту "Семья", мы уже направили заявки на переоснащение наших перинатальных центров, возведение модульных женских консультаций. Особое внимание вопросам охраны материнства и детства уделяем в рамках региональных мероприятий, в том числе в рамках разрабатываемой программы социально-экономического развития. На средства дополнительно выделенные из областного бюджета по решению врио Губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева в этом году уже закупаем 4 новых аппарата УЗИ экспертного класса для Перинатальных центров Самары и Тольятти".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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