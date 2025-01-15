Эксперт: "Здоровые продукты, подсчёт калорий и интенсивные физические нагрузки помогают контролировать вес и оставаться здоровым"

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике в г.о. Самара, главный врач Безенчукской центральной районной больницы Людмила Слепнева:



"Регулярные физические нагрузки подходят не всем, поэтому подсчёт калорий может помочь легко и комфортно снизить вес без вреда для здоровья. В зависимости от возраста мужчинам требуется от 2150 до 3800 ккал в сутки, женщинам — от 1700 до 3000 ккал. ЧЕм старше человек, тем меньше суточная потребность в калориях. Однако, у всех людей разный метаболизм и каждый организм сжигает получаемую энергию со своей скоростью.



Для комфортного снижения веса без вреда для здоровья необходимо :



Определить количество потребляемых калорий за сутки. Для этого посчитайте калорийность своего рациона – еду и напитки за 2-3 дня, и вычислите среднюю величину.



Снизьте суточную норму калорий на 15-20%. Но не более 20%, так как это экстремальная нагрузка на организм.



Распределите это между приемами пищи. Завтрак - 30%, обед- 40%, перекус - 5%, ужин - 25%.



Помните: необходимо тратить калорий больше, чем вы потребляете. Либо уменьшайте количество и калорийность пищи, либо увеличивайте физическую активность.



Несколько простых рекомендаций для сбалансированного питания:

Взвешивайте продукты, используя для этого весы, но не зацикливайтесь на точном подсчете каждой калории.

Оценивайте результат ежедневно, но итог подводите в конце недели. Например, при цели в 1440 ккал в день мы должны употребить примерно 10 000 ккал за неделю. Двигайтесь в рамках этой нормы. Если в какой-то день вы выйдете за рамки, то в последующие дни вы можете это выровнять более низкокалорийным питанием.

Ограничьте употребление алкоголя. Помимо известных негативных факторов он еще крайне калориен. Например, 200 мл сухого вина - 1/3 плитки молочного шоколада.

Замените масло и майонез на сметану 10-15% жирности: её калорийность в 4 раза ниже. Вместо сахара лучше использовать заменители, мед или варенье в небольших количествах.

Хотя бы один прием пищи за день должен состоять из супа. Все супы имеют низкую калорийность и положительно влияют на состояние желудочно-кишечного тракта.

Пейте больше воды. Она помогает вывести токсины и справиться с легким голодом, пока организм привыкает к новому формату питания.



Для подсчета калорий используйте разные приложения, которые есть в открытом доступе. Изначально это может показаться трудоёмким процессом, но быстро станет привычкой, которая поможет поддерживать хорошее состояние здоровья."

Фото: минздрав СО