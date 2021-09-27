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 Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба

27 сентября 2021 20:51
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Муниципалитеты будут вводить дополнительные ограничительные меры с учетом эпидситуации на своей территории.

В понедельник, 27 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции. Открывая заседание, глава региона отметил, что эпидемиологическая ситуация крайне тревожная и штабу необходимо наметить четкий план действий на ближайшие недели.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова также оценила ситуацию с заболеваемостью на территории области, с учетом начала эпидсезона ОРВИ, как напряженную. На 27 сентября выявлен 581 случай новой коронавирусной инфекции, наблюдается тенденция к росту. По сравнению с неделей ранее на 38-й неделе заболеваемость коронавирусом выросла на 14%. В 21 муниципальном образовании региона количество заболевших на 100 тысяч населения превышает среднеобластное значение, которое составляет 2236,93 (с 1 января 2021 года). За неделю в возрастных группах 7-14, 15-17, 18-29, 30-49, 50-64, 65+ лет наблюдается повышение показателя заболеваемости на 100 тысяч населения. Наибольшие цифры – в группах 15-17, 18-29, 30-49 лет. В части профессиональных групп – в зоне роста оказались сферы здравоохранения, образования, торговли, промышленные предприятия.

Случаев ОРВИ на прошедшей неделе выявлено в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года – 21879 (против 10021), по внебольничной пневмонии цифры сопоставимые (2230 за прошедшую неделю и 2201 в то же время 2020 года). В сравнении с неделей ранее на прошлой неделе заболели ОРВИ на 24% больше людей, внебольничной пневмонией – на 22,7%.

Свыше 5400 пациентов с коронавирусом и подозрением на него находятся в госпиталях, почти 52% — на кислородной поддержке, большинство – средней тяжести. Среднесуточный расход кислорода превысил уровень потребления в ноябре-декабре 2020 года. За прошедшую неделю введены дополнительно 731 место, на этой неделе планируется добавить 710 мест в стационарах. Таким образом, всего будут задействованы 6222 койки.

Во избежание тяжелого течения коронавируса и в целях профилактики населению рекомендуется привиться. На данный момент первый компонент вакцины получили более 1 млн 120 тысяч жителей, из них более 1 млн 60 тысяч привиты и вторым компонентом вакцины. План вакцинации и процент использования вакцины в Самарской области выше, чем в среднем по России, но в сравнении с уже проведенной работой в области сейчас темпы вакцинации снизились. Чтобы сберечь здоровье людей, темпы нужно наращивать. К 1 ноября необходимо привить 80% взрослого населения. Особое внимание – тем муниципалитетам, где привито менее половины от необходимого количества.

«Надо сфокусировать внимание на вакцинации, чтобы уже через 3 недели были ощутимые результаты. Темпы вакцинации значительно снизились, а рост заболевших у нас идет каждый день. Я вижу какую-то успокоенность в ряде муниципальных образований. Здесь явно недостаточные усилия со стороны муниципалитетов. Есть муниципалитеты, которые находятся в красной зоне, где ситуация наиболее проблемная по вакцинации, темпы очень низкие. По ним нужно в первую очередь разбираться, принимать срочные решения. Если не справляется глава муниципалитета, не может он организовать должным образом эту работу — готов рассмотреть вопрос о кадровых решениях. Значит, не слышат вас люди. Это говорит о разрыве между властью и жителями, значит не слышат люди власть, не откликаются на ваш призыв», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Как отметил зампред областного Правительства Александр Фетисов, пожилые люди – приоритетная категория в работе по вакцинации, так как они болеют сложнее, тяжелее, и печальных исходов среди них больше.

Также нужно усиливать темпы вакцинации против гриппа. На данный момент привито почти 150 тысяч человек, в регион поставлено более 563 тысяч доз вакцины «Ультрикс квадри».

На заседание штаба были приглашены представители крупных торговых центров. Как и в общественном транспорте, в ТЦ фиксируется наибольшее число нарушений требований санитарных врачей относительно масочного режима. Контроля на входе и внутри недостаточно. Руководителям торговых центров поручено увеличить число сотрудников, осуществляющих контроль, кроме того, рассматривается возможность усилить их представителями правоохранительных органов.

«В сфере торговли первоочередная задача — контроль за масочным режимом на входе в крупных ТРЦ, где большая проходимость, выполнение всех санитарно-эпидемиологических требований. Люди должны допускаться только в масках, посетители и сами сотрудники обязаны строго соблюдать масочный режим. Нужно регулярное информирование. Либо ТРЦ налаживают соответствующим образом работу и контроль, либо будем принимать точечные решения по закрытию объектов. Желания такого ни у кого нет, но будем вынуждены идти на этот шаг. Наша совместная задача — защитить здоровье людей и не допустить закрытия бизнеса. Но если собственники ТРЦ не очнутся, не поймут всю свою ответственность, то будем принимать точечные решения», — заявил губернатор.

По его поручению в течение двух дней в Самаре и Тольятти проведут проверку и анализ работы ТРЦ. «Если будут выявлены нарушения — принимать жесткие меры», — добавил Дмитрий Азаров.

Также губернатор поставил задачу принять меры для более четкого контроля соблюдения масочного режима в транспорте. «Знаю, что есть случаи, когда даже сами кондукторы не надевают маски», — отметил он.

«Ситуация сейчас более жесткая, чем год назад. Разве это кому-то не понятно? Все усилия надо направить на соблюдение ранее принятых решений и мер. У нас сейчас самое главное — контроль за выполнением ранее принятых решений. Сейчас должным образом контроль не осуществляется. У нас есть предложения от минздрава региона по ужесточению ограничительных мер, ситуация нас вынуждает эти меры рассматривать. Но перед тем как принимать новые ограничения, нам нужно обеспечить выполнение ранее принятых. Если бы должным образом было обеспечено выполнение требований и ограничений, в частности в сфере транспорта, торговли, общепита, работы крупных предприятий, то мы бы сейчас эти вопросы не рассматривали. Нет должного внимания, понимания и ответственности на уровне муниципалитетов. Недостаточный контроль вынуждает ставить новые барьеры для общества и экономики», — охарактеризовал ситуацию глава региона.

По решению штаба в течение двух недель всем отраслям органов исполнительной власти и муниципалитетам нужно будет провести встречи с бизнес-сообществом и подведомственными учреждениями, чтобы отработать процедуру допуска людей (с сертификатами о вакцинации и справками о перенесенном заболевании). По ресторанам, общепиту — в течение недели также нужно провести встречи, чтобы обсудить возможность и целесообразность введения дополнительных ограничительных мер и вопросы контроля за выполнением уже существующих требований. «Необходимо провести анализ, чтобы принимать решения о новых ограничительных мерах по отдельным учреждениям либо по всей отрасли», — пояснил глава региона.

Каждое муниципальное образование с учетом эпидемиологической ситуации на своей территории будет иметь возможность самостоятельно принимать решения по переводу на дистанционное обучение 6-10 классов в учреждениях образования. В течение 2 дней муниципалитеты должны уведомить региональный штаб о принятом решении, неделя дается на отработку принятого решения, проведение подготовки.

Руководитель регионального Роспотребнадзора напомнила о требованиях постановления главного государственного санитарного врача по Самарской области №6 от 20 сентября 2021 года, которые введены в связи с периодом подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. Это, в частности, соблюдение режима обеззараживания воздуха, усиление дезинфекционных режимов, которые актуальны и для предотвращения заболевания коронавирусом. Кроме того, она отметила, что действующими нормами установлена рекомендация работодателям перевести часть сотрудников на дистант. Это поможет снизить риск заболеваемости в трудовых коллективах, а также разгрузить общественный транспорт, что тоже будет способствовать снижению риска инфицирования.

«Надо жестче следить за исполнением уже действующих санитарно- эпидемиологических требований и ограничений, жестче наказывать за неисполнение уже принятых решений оперативного штаба Самарской области.  Необходимо усилить контроль за соблюдением санитарных требований в сфере транспорта, торговли, обслуживания, общепита. Надо срочно ситуацию исправлять», — подытожил заседание штаба глава региона.

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