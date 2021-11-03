Дмитрий Азаров: "Мы два дня подряд выписываем из стационаров больше людей, чем госпитализируем"

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В среду, 3 ноября, в Самарской области работает группа специалистов Минздрава РФ во главе с заместителем Министра здравоохранения Олегом Гридневым. Вместе с Губернатором Дмитрием Азаровым они посетили медицинские учреждения Сызрани и оказали специалистам методическую помощь по борьбе с распространением коронавируса.

«Заболеваемость в области высокая. Руководство региона восприняло это достаточно остро. Не случайно здесь, в Самарской области, приняты предупредительные меры еще до того, как были введены ограничения по всей стране. Безусловно, сейчас ограничительные мероприятия являются крайне важными. Мы должны прервать цепочку распространения заболевания, особенно на пике заболеваемости, который мы видим на сегодняшний день, - подчеркнул Заместитель главы Минздрава России. - Первым делом мы поехали в наиболее сложные районы Самарской области, потому что мы оцениваем ситуацию по заболеваемости, по госпитализации, по смертности».

Напомним, ранее Президентом России Владимиром Путиным федеральному Минздраву была поставлена задача оказать поддержку регионам в организации работы в медицинских учреждениях в субъектах РФ, совместно с властями на местах выработать дополнительные меры борьбы с COVID-19.

«Мы не случайно выбрали Сызрань сегодня. Мы могли бы поехать в наши ведущие клиники Самары, Тольятти, посетить открытый в областной библиотеке пункт вакцинации, который получил уже достаточно большую популярность за эти два дня. Но мы поехали в самый проблемный сейчас город», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Комиссия Минздрава начала свою работу с осмотра Сызранской городской поликлиники. На амбулаторном лечении здесь сейчас находится более 200 человек с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция.

О работе в условиях роста заболеваемости рассказала врач-терапевт городской поликлиники Марина Кашицина: «Конечно, сейчас работать стало намного сложнее. Нагрузка увеличилась в разы. Но мы не опускаем руки: надеемся на вакцинацию и на то, что люди будут бдительнее, будут находиться дома, соблюдать самоизоляцию, особенно пожилые старше 65 лет. Есть соцработники, волонтеры, которые готовы им помочь».

Марина Кашицина также рассказала о том, какие меры поддержки оказывает регион и муниципалитет молодым специалистам. Так, благодаря принятому на региональном уровне решению, врач смогла получить средства на приобретение жилья.

«У нас Сызрань с численностью населения 170 тысяч человек и Тольятти, где проживает около 700 тысяч человек, не попадают под условия программы «Земский доктор». По этим двум городам мы приняли отдельное решение на региональном уровне по помощи в приобретении жилья. Здесь, в Сызрани, муниципальная власть наиболее активно поддержала это решение. Больше квартир получили сызранские врачи», - рассказал Губернатор.

Замминистра здравоохранения России Олег Гриднев проверил, как работает call-центр и выстраивается связь с больными, находящимися на лечении дома, как проводится работа с пациентами с COVID-19.

Как сообщил главный врач медицинского учреждения Алексей Гайлис, специалисты центра находятся на связи ежедневно с каждым пациентом, который сейчас проходит лечение от новой коронавирусной инфекции на дому, до момента выздоровления.

Также Олег Гриднев ознакомился с тем, как в медицинском учреждении организована вакцинация от новой коронавирусной инфекции и гриппа. По словам сотрудников, только от COVID-19 здесь проходят вакцинацию более 100 человек в день.

Нина Дмитриевна, которая проходила осмотр в прививочном кабинете, рассказала, что сегодня пришла в поликлинику на повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции.

«Очень удобно все организовано. Ждать практически не пришлось. У меня это уже третья прививка – подошло время ревакцинации», - рассказала пациентка.

На Сызранской станции скорой медицинской помощи Губернатор и Замминистра здравоохранения страны пообщались с диспетчерами и врачами.

Скорую медицинскую помощь жителям Сызрани, Октябрьска, Сызранского и Шигонского районов оказывают 18 бригад (14 из них инфекционные).

Несмотря на то, что нагрузка на станцию скорой помощи значительно увеличилась по сравнению с прошлым годом, время от вызова до приезда скорой более чем в половине случаев укладывается в 20 минут. Меньше чем за 20 минут скорая приезжает практически на все угрожающие жизни состояния. Об этом сообщил главный врач Азизхуджа Урунходжаев.

Также Дмитрий Азаров и Олег Гриднев побывали в Сызранской городской больнице № 2. Глава региона, в том числе, осмотрел новый инфекционный корпус, который планируют достроить до конца года. Сейчас на объекте ведутся заключительные отделочные работы, работы по устройству внутренних инженерных сетей, наружным сетям и благоустройству территории.

Новый корпус появился на месте 2-этажного здания, которое было построено в 1984 году, не соответствовало санитарно-эпидемиологическим нормам и не функционировало в течение последних 15 лет.

Новый корпус, рассчитанный на 100 пациентов, ждет весь коллектив больницы и, конечно, жители города. Тем не менее, сейчас строительной бригадой допущено отставание от графика работ. Губернатор поручил главе города и главному врачу учреждения в ежедневном режиме контролировать ход строительства и то, как навёрстывается отставание. Также Губернатор поручил самым внимательным образом отнестись к вопросу соблюдения сроков поставки и монтажа медицинского оборудования.

«Нужно все контролировать по плану-графику, в том числе сроки монтажа и подключения медицинского оборудования. Не должно быть такого, что 25 декабря объект будет готов, а оборудования в упаковках будет стоять», - поставил задачу руководству больницы Глава региона.

Главврач Сызранской городской больницы № 2 Равиль Гусейнов заверил, что все оборудование уже законтрактовано, ожидается поставка. Запуск корпуса после монтажа и подключения оборудования планируется в 1 квартале 2022 года.

«Мы с Дмитрием Игоревичем побывали на всех этапах оказания медицинской помощи и достаточно подробно ознакомились с работой поликлиники, посмотрели работу скорой помощи и госпиталя для пациентов с коронавирусом – отделение как для пациентов средней тяжести, так и для пациентов тяжелых, особенно реанимационное отделение. Лекарства, медикаменты есть на всех этапах. Есть большие запасы противовирусных препаратов, которые выдаются пациентам в поликлинике сразу на ранних этапах бесплатно, - отметил Олег Гриднев, подводя предварительные итоги осмотра. - Очень грамотно, четко сформирована работа скорой помощи. Достойна уважения и работа стационара. Те подходы, что я видел, совершенно правильны, они соответствуют последней версии методических рекомендаций, которые издает Минздрав РФ на основании постоянных работ экспертов и внедрения лучших практик ведения пациентов с коронавирусом. Уверен, что все ограничительные мероприятия, которые проводит Самарская область плюс такая работа медицинской службы, дадут эффект».

Заместитель главы Минздрава РФ отметил также, что руководство Самарской области понимает проблемы и задачи, более того, акцентирует их для федерального министерства и идет на опережение, и все принятые сегодня в Самарской области крайне важны.

Олег Гриднев сообщил, что в составе делегации принимает участие академик Владимир Стародубов, который сегодня оценил организацию помощи пациентам с коронавирусом в Тольятти. Конечной точкой будет Самара, где специалисты также проверят ряд медучреждений. Результаты командировки будут подведены на совещании 4 ноября в столице региона.

«Конечно, для нас крайне важно получить взгляд со стороны. С одной стороны, посмотреть, как реализуются те методики и рекомендации, очень четкие, которые дает Минздрав России. С другой стороны, увидеть где-то пробелы, обозначить перспективы развития системы здравоохранения. Олег Владимирович обладает колоссальным опытом создания системы здравоохранения в Московской области и в Москве», - отметил Глава региона, поблагодарив Олега Гриднева за профессиональные рекомендации, которые будут актуальными не только для медицинских учреждений Сызрани, но и для других городов региона.

Губернатор подчеркнул, что решения, которые примет экспертная комиссия, предложения и рекомендации экспертов федерального министерства здравоохранения будут реализованы, и выразил уверенность, что они помогут быстрее справляться с той непростой ситуации, которая сейчас складывается в губернии.

«Мы действительно фиксируем высокий уровень заболеваемости. Мы показываем честную картину, на высочайшем уровне держим уровень ПЦР-тестирования в нашем регионе для того, чтобы на ранних стадиях выявлять всех людей, которые инфицированы ковидом. Это в конечном счете ведет к большей вероятности успешного излечения больного. И конечно, исходя из фиксируемого уровня заболеваемости, благодаря такому опережающему тестированию мы получаем и меры федеральной поддержки», - акцентировал внимание Губернатор.

В качестве примера Дмитрий Азаров привел меры поддержки на обеспечение бесплатными препаратами населения для борьбы с COVID-19. Самарская область получила очень весомые субсидии, это значительно больше, чем соседние регионы.

Сейчас у региона налажено эффективное взаимодействие с федеральным министерством здравоохранения. Практически каждую неделю представители подразделений министерства, эксперты ведущих методических, лечебных центров бывают в Самарской области.

«Мы стремимся действовать на опережение. Веденные ограничительные меры, очень непростые, жесткие, болезненные для малого и среднего бизнеса, уже сегодня приводят к снижению количества людей, которых мы каждый день госпитализируем. - подчеркнул Глава региона, сообщив, что уже на этой неделе будут обсуждаться дополнительные меры поддержки бизнеса. - Мы два дня подряд выписываем людей из стационаров больше, чем госпитализируем. Это первые острожные результаты принятых мер. Уверен, что вместе с руководством, ведущими экспертами Минздрава РФ мы в дальнейшем найдем эффективные пути решения стоящим перед нами задач».

Фото: правительство СО