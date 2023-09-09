Для красоты и здоровья: сызранский врач-дерматолог призывает отказаться от алкоголя

159

Врач-дерматовенеролог Сызранского кожно-венерологического диспансера Елена Умывалкина:



«Кожа является нашей первой защитной барьерной линией и отражает все изменения, происходящие внутри организма.



Как алкоголь влияет на состояние и здоровье кожи?



Алкоголь обладает выраженными дегидратирующими свойствами — способностью выводить воду из организма. Этот фактор является основной причиной появления сухости и шелушения кожи.



Алкоголь может вызывать расширение сосудов кожи лица, что делает ее более склонной к появлению телеангиоэктазий и розацеа.



Спиртные напитки оказывают негативное воздействие на обновление клеток кожи. Ускорется процесс старения, нарушается естественный баланс коллагена и эластина. Это может привести к появлению морщин, пигментных пятен, потере упругости и эластичности кожи.



Употребление алкоголя отражается на работе иммунной системы организма. Это может стать причиной возникновения различных воспалительных процессов на коже — например, акне или экземы.



Предотвратить проблемы кожи поможет полный отказ от алкоголя, рациональное питание и в целом здоровый образ жизни.



Также важен правильный уход за кожей. Регулярное очищение и увлажнение помогут снизить сухость и раздражение».

Фото: минздрав СО