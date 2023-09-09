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Для красоты и здоровья: сызранский врач-дерматолог призывает отказаться от алкоголя

9 сентября 2023 15:49
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Как алкоголь влияет на состояние и здоровье кожи?

Врач-дерматовенеролог Сызранского кожно-венерологического диспансера Елена Умывалкина:

 «Кожа является нашей первой защитной барьерной линией и отражает все изменения, происходящие внутри организма.

Как алкоголь влияет на состояние и здоровье кожи?

 Алкоголь обладает выраженными дегидратирующими свойствами — способностью выводить воду из организма. Этот фактор является основной причиной появления сухости и шелушения кожи.

 Алкоголь может вызывать расширение сосудов кожи лица, что делает ее более склонной к появлению телеангиоэктазий и розацеа.

 Спиртные напитки оказывают негативное воздействие на обновление клеток кожи. Ускорется процесс старения, нарушается естественный баланс коллагена и эластина. Это может привести к появлению морщин, пигментных пятен, потере упругости и эластичности кожи.

 Употребление алкоголя отражается на работе иммунной системы организма. Это может стать причиной возникновения различных воспалительных процессов на коже — например, акне или экземы.

Предотвратить проблемы кожи поможет полный отказ от алкоголя, рациональное питание и в целом здоровый образ жизни.

Также важен правильный уход за кожей. Регулярное очищение и увлажнение помогут снизить сухость и раздражение».

 

Фото:   минздрав СО

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