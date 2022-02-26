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Диетологи дали советы по употреблению блинов на Масленицу

26 февраля 2022 10:16
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Диетологи дали советы по употреблению блинов на Масленицу

Диетологи дали советы по употреблению блинов на Масленицу. Специалист по лечению лишнего веса Майра Рау в беседе с РИА Новости посоветовала сократить их порции, а перед тем, как есть блины, перекусить овощами или салатом.

«Я рекомендую до употребления блинов съесть фрукт, овощи или овощной суп, тогда ваш желудок просигнализирует вам вовремя о том, что блинов уже достаточно», — указала эксперт.

Диетолог Маргарита Королева порекомендовала сделать блины перекусом и не заменять ими основной прием пищи. Специалисты также рассказали о наиболее оптимальных начинках. По их словам, самыми полезными будут несладкие блины с рыбой или ягодами.

Майра Рау отметила, что внутрь можно добавлять овощи, мясо и фрукты без сахара. Если же количество блинов небольшое, то начинку можно выбирать любую. В 2022 году Масленица продлится с 28 февраля по 6 марта.

Ранее диетолог Евгений Арзамасцев назвал лучшие продукты осенне-зимнего периода, которые не только полезны для здоровья, но и помогают избавиться от стресса. Одним из них, по мнению специалиста, является свекла, пишет "Лента".

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