Я нашел ошибку
Главные новости:
«АвтоВАЗ» продолжит обслуживать снятую с производства Lada Xray
«АвтоВАЗ» продолжит обслуживать снятую с производства Lada Xray
Мобилизация пока не привела к падению цен на вторичке
Мобилизация пока не привела к падению цен на вторичке
В Самарском метрополитене появился необычный поезд
В Самарском метрополитене появился необычный поезд
Zara может вернуться в Россию
Zara может вернуться в Россию
В Красноярском районе водитель без прав врезался в грузовик и погиб
В Красноярском районе водитель без прав врезался в грузовик и погиб
Уникальный проект «Жёны Героев» в течение месяца будет экспонироваться в Жигулёвске
Уникальный проект «Жёны Героев» в течение месяца будет экспонироваться в Жигулёвске
Российский рынок парфюмерии вырос на 16%
Российский рынок парфюмерии вырос на 16%
Сотрудники «РКС-Самара» отправили «на работу» в реку мальков толстолобика
Сотрудники «РКС-Самара» отправили «на работу» в реку мальков толстолобика
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.76
-1.3
EUR 60.56
-1.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в Историческом парке стартовал фестиваль «Ретроспектива фильмов Андрея Кончаловского»
Волонтёры «Единой России» вернулись с Донбасса и стали донорами
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Диетолог заявил об опасности хлеба

18 октября 2022 09:26
135
Диетолог Гинзбург заявил об опасности хлеба

Об опасности хлеба заявил в беседе с агентством URA.RU врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Хлеб очень интересный продукт. Он в одних и тех же случаях может быть как полезным, так и вредным. Это зависит исключительно от того, из чего этот хлеб сделан», — объяснил он.

Так, продукт, перед приготовлением которого муку многократно просеяли, удалив таким образом практически все пищевые волокна, будет усваиваться слишком быстро. «Это продукт с высоким гликемическим индексом. Слишком быстрое усвоение углеводов приводит к резкому повышению сахара в крови и нарушению обмена веществ», — сказал Гинзбург.

Врач предупредил, что если есть такой хлеб регулярно, можно довольно быстро «расшатать» углеводный обмен и нарушить жировой обмен, что приведет к риску нарастания веса, развития диабета и атеросклероза.

Ранее Гинзбург заявил о пользе яблочной кожуры. Он опроверг распространенный миф о том, что кожуру с яблок, по примеру других фруктов и овощей, лучше срезать из-за повышенной концентрации нитратов, пишет Мослента. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Диетолог Гинзбург заявил об опасности хлеба
18 октября 2022  09:26
Диетолог заявил об опасности хлеба
135
В этом году к коллективу присоединились девять участников программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
17 октября 2022  21:52
Ставропольская ЦРБ активно привлекает специалистов для работы в амбулаторном звене
369
В Самаре за сутки заболели 184 человека.
17 октября 2022  15:16
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
388
Минздрав: ни одна зарубежная фармкомпания не ушла с российского рынка
17 октября 2022  12:33
Минздрав: ни одна зарубежная фармкомпания не ушла с российского рынка
337
Врачи рассказали самарцам об очень опасных методах лечения простуды
17 октября 2022  11:59
Врачи рассказали самарцам об очень опасных методах лечения простуды
313
Нехватка витамина D наблюдается у 52% жителей Самарской области
17 октября 2022  09:32
Нехватка витамина D наблюдается у 52% жителей Самарской области
320
В формировании психического здоровья ребенка в младенческом и раннем детском возрасте важную роль играет эмоциональное развитие малыша.
15 октября 2022  18:46
Светлана Карпухина: сегодня в центре внимания специалистов проблема интернет-зависимости у детей
1196
Андрей Орлов: важно помнить, своевременное лечение в 90 % случаев приводит к выздоровлению.
15 октября 2022  16:03
15 октября отмечается Всемирный день борьбы против рака молочной железы
857
«Объединимся ради всеобщей гигиены рук» — лозунг 2022 года.
15 октября 2022  15:32
15 октября отмечается Всемирный день чистых рук
850
В поликлиническом отделении ЦРБ выполнен капитальный ремонт, возведено модульное здание офиса врача общей практики в селе Петровка.
14 октября 2022  18:53
В Борском районе обновляются условия оказания медицинской помощи
1008
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
12393
Весь список
В центре внимания
В Самарском колледже сервисных технологий и дизайна пройдёт спектакль в рамках проекта «Голоса»
18 октября 2022  09:52
В Самарском колледже сервисных технологий и дизайна пройдёт спектакль в рамках проекта «Голоса»
119
В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций
17 октября 2022  11:21
В районе перекрестка улиц Самарской, Полевой и Ново-Садовой началось переустройство инженерных коммуникаций
338
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
16 октября 2022  11:55
Сегодня из-за футбольного матча к стадиону «Солидарность Самара Арена» будет подан дополнительный транспорт
621
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли
16 октября 2022  10:47
Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства и ветеранов отрасли
634
14 октября в Самаре на год раньше срока открыли двухуровневую автомобильную развязку на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.
14 октября 2022  20:14
Важно для всех: водители, врачи, общественники, бизнесмены  рассказали, что для них значит новая развязка на Ново-Садовой
1296
Весь список