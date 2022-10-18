Диетолог заявил об опасности хлеба

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Об опасности хлеба заявил в беседе с агентством URA.RU врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Хлеб очень интересный продукт. Он в одних и тех же случаях может быть как полезным, так и вредным. Это зависит исключительно от того, из чего этот хлеб сделан», — объяснил он.

Так, продукт, перед приготовлением которого муку многократно просеяли, удалив таким образом практически все пищевые волокна, будет усваиваться слишком быстро. «Это продукт с высоким гликемическим индексом. Слишком быстрое усвоение углеводов приводит к резкому повышению сахара в крови и нарушению обмена веществ», — сказал Гинзбург.

Врач предупредил, что если есть такой хлеб регулярно, можно довольно быстро «расшатать» углеводный обмен и нарушить жировой обмен, что приведет к риску нарастания веса, развития диабета и атеросклероза.

Ранее Гинзбург заявил о пользе яблочной кожуры. Он опроверг распространенный миф о том, что кожуру с яблок, по примеру других фруктов и овощей, лучше срезать из-за повышенной концентрации нитратов, пишет Мослента.