Диетолог рассказала о полезных свойствах баклажанов

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Диетолог, к.м.н., директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева рассказала о полезных свойствах баклажанов.

В беседе с «Радио 1» во вторник, 4 февраля, специалист объяснила, что сытным баклажан делают растительная клетчатка, волокна, хорошая сочетаемость с источниками полноценного белка.

По словам Королевой, баклажан не должен быть переварен, поскольку в противном случае он лишится полезных функций. В нем должна сохраниться некая хрупкость, чтобы обеспечить поступление пищевых волокон. Это поможет поддержать работу пищеварительной системы. Также баклажаны благотворно влияют на микробиоту и микрофлору кишечника.

Фото: pxhere.com