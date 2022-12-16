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Диетолог Гинзбург рассказал о продуктах, снижающих риск сердечного приступа

16 декабря 2022 22:02
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По его словам, нужно как минимум дважды в день употреблять кисломолочные продукты, например кефир.

Для поддержания здоровья сердца и снижения риска развития сердечного приступа необходимо регулярно употреблять определенные продукты. Об этом врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал в пятницу, 16 декабря, пишут "Известия".

По его словам, нужно как минимум дважды в день употреблять кисломолочные продукты, например кефир. Для профилактики сердечных заболеваний рекомендуется есть больше морской рыбы, желательно жирной.

«Также надо есть больше грубых круп вроде гречки или овсянки, грубого хлеба», — отметил специалист в беседе с «Москвой 24».

Диетолог отметил, что в рацион следует включить зелень, овощи, орехи, а также фрукты и ягоды. Эти продукты способны улучшить состав липидов крови и снизить воспаление сосудистой стенки, сообщается на сайте aif.ru.

Эти продукты улучшают кровь и снижают воспаление сосудистой сетки и риск образования тромбов, сообщает телеканал «360».

 

Фото:   ru.freepik.com

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Здравоохранение
По его словам, нужно как минимум дважды в день употреблять кисломолочные продукты, например кефир.
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