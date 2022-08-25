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Диетолог Бобровский рассказал, сколько можно есть кукурузы в сутки

25 августа 2022 17:51
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Специалист предостерег, что ежедневное употребление кукурузы не рекомендуется, даже несмотря на ее пользу.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский рассказал, сколько можно есть кукурузы в сутки, пишут "Известия".

В интервью радио Sputnik в четверг, 25 августа, врач подчеркнул, что вареная кукуруза имеет большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Кроме того, в этом продукте много клетчатки.

Между тем специалист предостерег, что ежедневное употребление кукурузы не рекомендуется, даже несмотря на ее пользу.

«Как и у всех зерновых, у кукурузы довольно высокая калорийность, это не продукт для ежедневного употребления. Но именно в сезон несколько раз в неделю ее можно есть», — пояснил врач.

По его словам, в сутки для взрослого человека достаточно порции в 200 г, то есть одного початка будет вполне достаточно для получения суточной нормы клетчатки. Однако не будет лишним проконсультироваться со специалистом.

Врач предупредил, что если съесть больше кукурузы, то может появиться тяжесть в желудке, несварение и повышенное газообразование. Регулярное же превышение нормы может привести к появлению избыточного веса, отмечает телеканал «360».

Бобровский призвал не употреблять в пищу початки кукурузы, сорванные на краю поля во время прогулки, поскольку выращивается много кормовых сортов. Он пояснил, что по внешнему виду только специалист может определить, кормовой ли это сорт, который лучше не употреблять в пищу.

«Как правило, кормовые сорта убирают гораздо раньше, не дожидаясь дозревания початков, но всё равно срывать кукурузу в поле не рекомендую, лучше покупать. По вкусовым и органолептическим свойствам пищевые сорта гораздо приятнее», — резюмировал врач.

 

Фото:   ru.freepik.com

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