Детское отделение сызранской больницы №2 переходит на работу в штатном режиме

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Стабилизация эпидемиологической ситуации и снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией позволили перевести педиатрический стационар Сызранской городской больницы №2 в штатный режим работы.

Поручение оперативно завершить все необходимые организационные процессы по запуску нового инфекционного корпуса, чтобы как можно раньше восстановить оказание педиатрической помощи в Сызрани в полном объеме, ранее областному минздраву дал Дмитрий Азаров. Оказание своевременной и качественной медпомощи – часть стратегии лидерства региона, которая создана по инициативе губернатора при участии жителей.

Сегодня в Сызранской городской больнице №2 возобновили работу стационарная педиатрическая служба на 25 коек, детская хирургическая служба на 25 коек и отделение реанимации.

«Сегодня вновь открыто педиатрическое отделение больницы в Сызрани на 25 коек, и мы рады, что медицинская стационарная помощь нашим детям будет оказываться в родном городе, - подчеркивает заведующая педиатрическим отделением Сызранской городской больницы №2 Галина Андреева. – Была проведена заключительная дезинфекция, и отделение полностью готово к приему больных. Сотрудники отделения в полном составе вернулись в строй и готовы оказывать маленьким пациентам специализированную медицинскую помощь».

Напомним, из-за пандемии COVID – 19 ранее пришлось перепрофилировать под ковид-госпиталь детское отделение горбольницы №2 Сызрани. С 9 ноября 2020 года там оказывали помощь взрослым жителям города с новой коронавирусной инфекцией. В ряде случаев детей приходилось возить на лечение в Октябрьск, Тольятти и Самару.

«Почти полтора года этот стационар был выключен из структуры оказания помощи детям. Но это было необходимо сделать, чтобы спасти жизни тяжело болевших людей. За это время через наш госпиталь прошло около 6 тысяч пациентов с COVID-19 и подозрением на это заболевание, - рассказывает главный врач Сызранской городской больницы №2 Равиль Гусейнов. - Учитывая стабилизацию ситуации и снижение количества больных в марте, принято решение о восстановлении работы в наших детских отделениях – педиатрическом, хирургическом с операционным блоком и детской реанимации . Сегодня мы открываем эти отделения и надеемся, что если наши жители будут соблюдать противоэпидемический режим, продолжать вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, то ситуация не выйдет из-под контроля. Кроме того, у нас открылся новый инфекционный корпус, и есть возможность там оказывать помощь больным с различного рода инфекционными заболеваниями, сейчас там лечится около 40 пациентов».

Анна Пантюхина с дочкой стали первыми пациентами вновь открывшегося детского отделения. «Нас из поликлиники направили в детский стационар, чтобы пройти обследование. Хорошо, что наша больница вновь принимает деток на обследование и лечение. Надеемся, что недалеко от дома мы получим квалифицированную помощь и будем здоровы», - считает Анна Александровна.

Сегодня в связи со стабилизацией эпидситуации в регионе постепенно возвращаются в штатный режим работы часть отделений инфекционных госпиталей. С середины марта в поликлиниках возобновилась диспансеризация населения и профосмотры.

Фото: правительство СО