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Детский психиатр минздрава СО назвала 10 критериев психического здоровья

9 октября 2023 14:37
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Психическое здоровье ребенка является предпосылкой не только его эмоционального благополучия и физического здоровья, но и успешной социализации, хорошей школьной успеваемости, решения вопроса о выборе жизненного пути.​

Главный внештатный детский психиатр министерства здравоохранения Самарской области, заведующий отделением психиатрического детского отделения Самарской областной клинической психиатрической больницы Светлана Карпухина:

"Основная функция психического здоровья - это поддержание активного баланса между человеком и окружающей средой. Особенно важно это в ситуациях, требующих мобилизации ресурсов личности – ​ периодов напряжения и проживания кризисных моментов, при принятии решений.

При этом предполагается не только возможность противостояния стрессовым ситуациям, но и способность использования стресса для самоизменения, для роста и развития человека.​

Психическое здоровье ребенка является предпосылкой не только его эмоционального благополучия и физического здоровья, но и успешной социализации, хорошей школьной успеваемости, решения вопроса о выборе жизненного пути.​

Критерии психического здоровья формирующейся личности:
Понимание себя
Позитивное самовосприятие
Способность к самоуправлению
Включенность в эмоционально-доверительное общение со сверстниками
Способность к сопереживанию и принятию других
 Стремление к формированию жизненных ценностей и планов
Контроль неправильного поведения, стремление к гуманистическим ценностям
Нормальное физическое развитие организма​
Отсутствие заболеваний
Отсутствие вредных привычек.

Обобщенный портрет психически здорового человека – это, прежде всего, творческий, позитивный, открытый и познающий себя и окружающий мир не только разумом, но и чувствами, интуицией. Он принимает самого себя и признает ценность и уникальность окружающих его людей. Он готов отвечать за себя и свои поступки и ​ извлекает уроки из неблагоприятных ситуаций. Он находится в постоянном развитии и поддерживает других людей. Его жизненный путь может быть не совсем легким, а иногда довольно тяжелым, но он адаптируется к быстро изменяющимся условиям жизни".

 

Фото:   ru.freepik.com

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