Детский психиатр минздрава СО назвала 10 критериев психического здоровья

Главный внештатный детский психиатр министерства здравоохранения Самарской области, заведующий отделением психиатрического детского отделения Самарской областной клинической психиатрической больницы Светлана Карпухина:
"Основная функция психического здоровья - это поддержание активного баланса между человеком и окружающей средой. Особенно важно это в ситуациях, требующих мобилизации ресурсов личности – периодов напряжения и проживания кризисных моментов, при принятии решений.
При этом предполагается не только возможность противостояния стрессовым ситуациям, но и способность использования стресса для самоизменения, для роста и развития человека.
Психическое здоровье ребенка является предпосылкой не только его эмоционального благополучия и физического здоровья, но и успешной социализации, хорошей школьной успеваемости, решения вопроса о выборе жизненного пути.
Критерии психического здоровья формирующейся личности:
Понимание себя
Позитивное самовосприятие
Способность к самоуправлению
Включенность в эмоционально-доверительное общение со сверстниками
Способность к сопереживанию и принятию других
Стремление к формированию жизненных ценностей и планов
Контроль неправильного поведения, стремление к гуманистическим ценностям
Нормальное физическое развитие организма
Отсутствие заболеваний
Отсутствие вредных привычек.
Обобщенный портрет психически здорового человека – это, прежде всего, творческий, позитивный, открытый и познающий себя и окружающий мир не только разумом, но и чувствами, интуицией. Он принимает самого себя и признает ценность и уникальность окружающих его людей. Он готов отвечать за себя и свои поступки и извлекает уроки из неблагоприятных ситуаций. Он находится в постоянном развитии и поддерживает других людей. Его жизненный путь может быть не совсем легким, а иногда довольно тяжелым, но он адаптируется к быстро изменяющимся условиям жизни".
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