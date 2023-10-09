Детский психиатр минздрава СО назвала 10 критериев психического здоровья

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Главный внештатный детский психиатр министерства здравоохранения Самарской области, заведующий отделением психиатрического детского отделения Самарской областной клинической психиатрической больницы Светлана Карпухина:



"Основная функция психического здоровья - это поддержание активного баланса между человеком и окружающей средой. Особенно важно это в ситуациях, требующих мобилизации ресурсов личности – ​ периодов напряжения и проживания кризисных моментов, при принятии решений.



При этом предполагается не только возможность противостояния стрессовым ситуациям, но и способность использования стресса для самоизменения, для роста и развития человека.​



Психическое здоровье ребенка является предпосылкой не только его эмоционального благополучия и физического здоровья, но и успешной социализации, хорошей школьной успеваемости, решения вопроса о выборе жизненного пути.​



Критерии психического здоровья формирующейся личности:

Понимание себя

Позитивное самовосприятие

Способность к самоуправлению

Включенность в эмоционально-доверительное общение со сверстниками

Способность к сопереживанию и принятию других

Стремление к формированию жизненных ценностей и планов

Контроль неправильного поведения, стремление к гуманистическим ценностям

Нормальное физическое развитие организма​

Отсутствие заболеваний

Отсутствие вредных привычек.



Обобщенный портрет психически здорового человека – это, прежде всего, творческий, позитивный, открытый и познающий себя и окружающий мир не только разумом, но и чувствами, интуицией. Он принимает самого себя и признает ценность и уникальность окружающих его людей. Он готов отвечать за себя и свои поступки и ​ извлекает уроки из неблагоприятных ситуаций. Он находится в постоянном развитии и поддерживает других людей. Его жизненный путь может быть не совсем легким, а иногда довольно тяжелым, но он адаптируется к быстро изменяющимся условиям жизни".

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