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Детский корпус Тольяттинской горбольницы №5 вернулся к штатному режиму работы

30 мая 2022 18:10
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Юных пациентов из Тольятти вновь принимают 60 коек педиатрического профиля, 50 хирургических коек, 20 педиатрических мест дневного стационара.

Детский корпус Тольяттинской городской клинической больницы №5 вернулся к штатному режиму работы. До этого два года детские отделения были перепрофилированы для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на это заболевание.

Юных пациентов из Тольятти вновь принимают 60 коек педиатрического профиля, 50 хирургических коек, 20 педиатрических мест дневного стационара. Кроме того, в составе корпуса работает физиотерапиия, лабораторные службы, отделение реанимации и интенсивной терапии.

«На сегодняшний день в корпусе проходят курс лечения более 80 детей, а с момента открытия корпуса, с 11 мая, мы уже пролечили более 130 юных пациентов, - рассказала заместитель главного врача больницы по педиатрии Марина Фридман. - Напомню, два года корпус работал в составе инфекционного госпиталя для взрослых пациентов с новой коронавирусной инфекцией. И вот долгожданное событие – мы приступили к работе в прежнем режиме, чему безмерно рады. Принимаем пациентов в круглосуточном режиме без выходных. Вижу, что родители и сами дети, кто постарше, тоже довольны, что не надо никуда ехать на лечение, можно получить необходимую медпомощь недалеко от дома, а это важно: доступность педиатрической помощи снова возросла. Кроме того, у нас есть планы расширить диагностические, лечебные, консультационные возможности детских отделений».

«Возвращаться к своей привычной работе было очень радостно, - признался заведующий детским хирургическим отделением, врач-детский хирург Валентин Шанцын. - Два года ждали этого с нетерпением, два года перенаправляли пациентов в другие лечебные учреждения, и вот мы снова помогаем нашим маленьким пациентам. В первые же дни после открытия у нас были достаточно сложные операции, и все прошло успешно».

Валентин Владимирович отметил, что на данный момент отделение располагает всеми необходимыми диагностическими возможностями, новым оборудованием, в том числе двумя современными лапароскопическими стойками для проведения как плановых, так и экстренных операций, и специалисты настроены на наращивание темпов работы.

Дочке жительницы города Ирины Логашиной Оле 4 месяца. В детское отделение Тольяттинской больницы №5 их доставила машина скорой помощи, когда девочке стало плохо.

«Нас привезли, быстро оформили и начали тут же лечение, - рассказала Ирина. - Поставили капельницу, оказали помощь, за что благодарю всех, кто так быстро нам помог, и врачей, и медицинских сестер. Хорошо, что не потребовалось куда-то ехать с малышом, теперь нас принимает больница рядом, очень удобно».

Семимесячному Ярославу в хирургическом отделении детского корпуса больницы уже сделали плановую операцию. «Все прошло удачно, - довольна мама мальчика Анна Пятаева. – Обстановка здесь замечательная, весь персонал помогает, мы всем очень благодарны».

«На базе детской больницы также вновь открыто отделение дневного стационара для проведения лечебных, диагностических, профилактических и реабилитационных мероприятий пациентам в возрасте от 1 месяца до 18 лет. Лечение и обследование пациентов проводится в рамках программы ОМС по направлению врача», - отметила заведующая педиатрическим отделением коек дневного стационара, врач-педиатр и врач-кардиолог Светлана Кулиш.
Улучшение эпидемиологической ситуации позволило вернуть в штатный режим работы отделения в более 20 медучреждениях. В настоящее время медицинская помощь пациентам с коронавирусом и с подозрением на него продолжает оказываться в 8 больницах региона, развернуто более 700 коек.

Специалисты напоминают, чтобы не допустить ухудшения эпидситуации важно продолжать соблюдать простые меры профилактики и своевременно проходить вакцинацию от COVID-19. Напомним, повторная вакцинация проводится спустя полгода после первичной вакцинации и спустя полгода после перенесенного заболевания.

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
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