Детский аллерголог-иммунолог больницы Середавина — о лечении и профилактике инфекций у дошкольников

Как проявляются вирусные инфекции у детей младшего возраста?
Когда нужно обратиться к врачу?
Как укрепить иммунитет ребенка?
Об этом рассказал заведующий консультативной поликлиникой педиатрического корпуса Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, врач педиатр-аллерголог-иммунолог Фарид Закиров:
«Дети до 5 лет наиболее уязвимы перед вирусными инфекциями и их осложнениями. Пренебрежение нормами санитарно-противоэпидемического режима при посещении детских садов и кружков — близкие контакты, игры, объятия — способствуют тому, что инфекция быстро распространяется в коллективе и среди членов семьи.
Клинические симптомы инфекций — те же, что и у взрослых:
кашель,
насморк
боль в горле,
фебрильная, зачастую повышенная температура с симптомами интоксикации, которая сопровождается слабостью, вялостью, капризностью.
Компенсаторные способности детского организма позволяют ему переносить симптомы даже несколько легче взрослых, вводя родителей в заблуждение. Часто дети сталкиваются с тяжелыми последствиями гриппа именно по вине взрослых.
Помните, каждый эпизод продолжительной простуды требует обращения к педиатру. Абсолютно неправильна тактика, когда родитель самостоятельно назначает ребенку лечение. Необходим физикальный осмотр, важно понять, что же на самом деле происходит с организмом. При необходимости — не вмешиваться, позволить иммунной системе бороться с инфекцией, а главное — не навредить.
Своевременная вакцинация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок позволит избежать осложнений многих инфекционных заболеваний. Ежегодная иммунизация от гриппа предотвратит развитие тяжёлых, жизнеугрожающих последствий этой вирусной инфекции».
Фото: freepik.com