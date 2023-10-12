Детский аллерголог-иммунолог больницы Середавина — о лечении и профилактике инфекций у дошкольников

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Как проявляются вирусные инфекции у детей младшего возраста?



‍Когда нужно обратиться к врачу?



Как укрепить иммунитет ребенка?



Об этом рассказал заведующий консультативной поликлиникой педиатрического корпуса Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, врач педиатр-аллерголог-иммунолог Фарид Закиров:



«Дети до 5 лет наиболее уязвимы перед вирусными инфекциями и их осложнениями. Пренебрежение нормами санитарно-противоэпидемического режима при посещении детских садов и кружков — близкие контакты, игры, объятия — способствуют тому, что инфекция быстро распространяется в коллективе и среди членов семьи.



Клинические симптомы инфекций — те же, что и у взрослых:

кашель,

насморк

боль в горле,

фебрильная, зачастую повышенная температура с симптомами интоксикации, которая сопровождается слабостью, вялостью, капризностью.



Компенсаторные способности детского организма позволяют ему переносить симптомы даже несколько легче взрослых, вводя родителей в заблуждение. Часто дети сталкиваются с тяжелыми последствиями гриппа именно по вине взрослых.



Помните, каждый эпизод продолжительной простуды требует обращения к педиатру. Абсолютно неправильна тактика, когда родитель самостоятельно назначает ребенку лечение. Необходим физикальный осмотр, важно понять, что же на самом деле происходит с организмом. При необходимости — не вмешиваться, позволить иммунной системе бороться с инфекцией, а главное — не навредить.



Своевременная вакцинация в соответствии с национальным календарем профилактических прививок позволит избежать осложнений многих инфекционных заболеваний. Ежегодная иммунизация от гриппа предотвратит развитие тяжёлых, жизнеугрожающих последствий этой вирусной инфекции».

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