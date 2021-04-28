День работника скорой помощи: Дмитрий Азаров поздравил самарских медиков

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Сегодня, 28 апреля, в России отмечается День Работника скорой помощи. Как официальный профессиональный праздник он был установлен в 2020 году постановлением Правительства РФ.

Губернатор Дмитрий Азаров рано утром посетил самарскую городскую станцию скорой помощи, чтобы поздравить врачей, медсестер, фельдшеров, санитаров, водителей бригад.

«123 года назад в нашей стране появилась первая станция скорой помощи. По решению Президента Владимира Владимировича Путина мы второй год отмечаем этот праздник. Это справедливая дань уважения всем людям, которые первыми приходят на помощь нашим землякам, гражданам страны в сложной ситуации. Именно скорая, первая помощь во многом предопределяет спасение жизни человека. Вы настоящие ангелы-хранители! Спасибо вам огромное, что делаете все возможное для спасения жизни и здоровья людей», – подчеркнул Глава региона.

Скорая помощь работает без перерывов и выходных. Особенно сложным труд бригад «скорой» стал в период пандемии.

«Много общаюсь с врачами — все отмечают, что прошедший год был очень тяжелым. Мы еще раз поняли насколько важны те усилия, которые мы предпринимаем по укреплению системы здравоохранения в регионе», - отметил Губернатор.

Медики на посту и сегодня, в свой профессиональный праздник. Дмитрий Азаров поблагодарил бригады «скорой» за благородный труд и вручил им Благодарности и Почетные грамоты Губернатора Самарской области:

«Хочу всех поблагодарить, извиниться за всех, кто не сказал вам добрые слова, когда вы пришли на помощь, кто, может быть, обидел вас грубостью. Пациенты в такой ситуации не всегда задумываются о вежливости. Вы на передовой спасения жизни, а на передовой всегда сложнее. Доброго здоровья, счастья, благополучия вашим семьям».

В свою очередь, главный врач ГБУЗ СО «Самарская станция скорой медицинской помощи» Вячеслав Малахов показал современные реанимобили, благодаря которым реанимационной бригаде удается оказывать необходимую оперативную медпомощь при тяжелых случаях. «За каждую спасенную жизнь – сердечко. Вот этот автомобиль работает уже три года. Смотрите, здесь уже 12 сердечек», – рассказал Вячеслав Геннадьевич.

Напомним, в Самарской области модернизации первичного звена медицинской помощи уделяют особое внимание. В рамках программы - строительство новых корпусов больниц, стационаров, техническое переоснащение медучреждений. Первостепенное внимание уделяется скорой медицинской помощи. За три года в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» автопарк «скорых» полностью обновлен.