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Дмитрий Азаров: в День народного единства – мы вместе!

4 ноября 2021 18:22
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Дмитрий Азаров вместе с волонтерами поздравил с праздником сотрудников Самарского областного кардиологического диспансера.

Секретарь Самарского реготделения Партии «Единая Россия», глава региона Дмитрий Азаров вместе с волонтерами поздравил с праздником сотрудников Самарского областного кардиологического диспансера имени Владимира Полякова и передал медикам подарки

Даже медики, не работающие в «красной зоне», ощущают пиковую нагрузку на всю систему здравоохранения. Ежегодно специалисты самарского кардиоцентра оказывают помощь более 5000 пациентов, выполняется более 6500 различных исследований сердечно-сосудистой системы. Самарские кардиохирурги входят в число лидеров российской рентгенохирургической практики, и спасают жизни наравне со своими коллегами из «красной зоны».

«Быть ведущим учреждением по кардиологии непросто. День народного единства- особый праздник. Хочу, чтобы вы знали – вместе с вами абсолютное большинство жителей нашего региона. Низкий вам поклон за ваш труд!», - отметил Дмитрий Азаров.

«Хочу пожелать вам крепкого здоровья - и вам, и вашим родным и близким людям. Вы спасаете здоровье и жизнь моих земляков. Хочу поблагодарить вас за ваш героический труд», - адресовал слова благодарности медикам кардиоцентра секретарь регионального отделения Партии Дмитрий Азаров 

Главная задача волонтерского центра партии и акции взаимопомощи «Мывместе» – оказать помощь и поддержку сотрудникам медучреждений в эти непростые дни. Микроволновые печи и термопоты позволят дооборудовать комнаты отдыха для врачей кардиоцентра. А фрукты и сладости, среди которых - торты с символикой акции «Мы вместе» - сделают жизнь немного слаще, уверены волонтеры.

«Поверьте, что благодарность людей сегодня велика. Не всегда ее высказывают здесь, когда попадают сюда. Но сотни и сотни тысяч людей благодарят сегодня врачей за спасение своих жизней и спасение жизней своих родных и близких людей», - подчеркнул глава региона.

Напомним, в работе волонтерского центра в Самарской области принимают участие «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики», добровольцы акции «Мы вместе». «Единая Россия» мобилизует волонтерские центры в регионах в связи с пиковой нагрузкой на систему здравоохранения. Активисты партии продолжат оказывать помощь врачам и медицинским учреждениям, а также гражданам на самоизоляции, передает пресс-служба Самарского регионального отделения партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения партии "ЕР"

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров Медицина

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